Prima fabrică de inteligență artificială din România, parte a unei inițiative UE, va fi construită de Politehnica București și ICI

Sursă foto: © Gopixa | Dreamstime.com

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București vor construi prima fabrică AI din țară, prin programul EuroHPC – AI Factories al UE, alături de un consorțiu de parteneri academici, de cercetare și industrie, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

