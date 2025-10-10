Prima fabrică de inteligență artificială din România, parte a unei inițiative UE, va fi construită de Politehnica București și ICI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București vor construi prima fabrică AI din țară, prin programul EuroHPC – AI Factories al UE, alături de un consorțiu de parteneri academici, de cercetare și industrie, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.