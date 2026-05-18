Prima învățătură majoră a papei Leon către catolici va aborda un subiect din tehnologie

Papa Leon va publica pe 25 mai primul său document amplu de doctrină, despre care se așteaptă să abordeze ascensiunea inteligenței artificiale și provocările legate de drepturile lucrătorilor, a anunțat luni Vaticanul, citat de Reuters.

De asemenea, textul cunoscut sub numele de enciclică va condamna probabil războaiele care zguduie lumea, potrivit unor surse.

Documentul va purta titlul „Magnifica Humanitas” („Umanitatea Magnifică”) și a fost semnat oficial de papă vineri, înainte de publicare, se arată într-un comunicat al Vaticanului.

Leon, primul papă american, va participa la prezentarea documentului organizată la Vatican în ziua publicării sale, marcând o ruptură față de tradiția papală.

La eveniment va participa și Christopher Olah, cofondator al companiei de inteligență artificială Anthropic, a precizat Vaticanul.

Enciclicele reprezintă una dintre cele mai importante forme de învățătură prin care un pontif se adresează celor 1,4 miliarde de membri ai Bisericii Catolice.

„Prima enciclică a unui papă își expune de obicei prioritățile, concentrându-se asupra problemelor sociale și morale pe care le consideră grave pentru lumea modernă”, a declarat John Thavis, un fost corespondent la Vatican care a relatat despre trei pontificate.

Papa Leon a semnat documentul la o dată simbolică

Comunicatul de luni a precizat că textul papei va aborda „protecția persoanei umane în era inteligenței artificiale”.

Leon a vorbit ferm în ultimele săptămâni împotriva direcției urmate de liderii lumii și a atras furia președintelui Donald Trump după ce a criticat războiul cu Iranul.

Noul document, la care se lucrează de mai multe luni, este așteptat să abordeze o gamă largă de probleme sociale și ar putea oferi cele mai ample orientări ale Bisericii privind drepturile lucrătorilor din ultimele decenii.

Leon, al 14-lea papă care a ales acest nume, a semnat textul pe 15 mai, la aniversarea a 135 de ani de la o enciclică a Papei Leon al XIII-lea, care a cerut salarii mai bune și condiții de muncă mai bune pentru muncitori la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Leon al XIV-lea, care pe 8 mai a marcat un an de la alegerea sa ca papă, a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor inteligenței artificiale.

El a condamnat utilizarea acesteia în război într-un discurs susținut săptămâna trecută la cea mai mare universitate din Europa, invocând conflictele din Ucraina, Gaza, Liban și Iran drept exemple ale „evoluției inumane a relației dintre război și noile tehnologii într-o spirală a anihilării”.