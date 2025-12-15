Prima ipoteză în cazul uciderii lui Rob Reiner și soției sale. Fiul lor este audiat de poliție, potrivit presei americane

Cunoscutul regizor american Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost uciși de fiul lor Nick, scrie revista americană People, care citează mai multe surse care au vorbit cu membrii familiei. Poliția din Los Angeles nu a confirmat încă aceste informații.

Trupurile celor doi au fost găsite duminică, 14 decembrie, de un membru al familiei Reiner, potrivit CNN.

Alerta s-a dat în jurul orei 15:30, când Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD) a fost chemat la locuința familiei Reiner pentru a oferi asistență medicală.

Poliția nu a oferit imediat detalii despre identitatea celor două persoane decedate, însă ulterior un purtător de cuvânt al familiei Reiner a confirmat că Rob și Michele Reiner sunt cele două persoane găsite moarte.

În acest caz, potrivit revistei People, unul dintre cei trei copii ai cuplului, Nick, în vârstă de 32 de ani, este interogat de poliție.

Rob Reiner, regizorul unor filme celebre precum „When Harry Met Sally” și „This is Spinal Tap”, s-a născut în Bronx, New York, în 1947. Tatăl său a fost legendarul comedian Carl Reiner, iar mama sa a fost actrița și cântăreața Estelle Lebost.

Fiul lor, dependent de droguri

Rob și Michele s-au cunoscut când Rob a regizat filmul „When Harry Met Sally”, iar cuplul s-a căsătorit în 1989 înainte de a avea trei copii – Jake, Nick și Romy.

Anterior, Rob a fost căsătorit cu Penny Marshall, care a murit în 2018 la vârsta de 75 de ani din cauza complicațiilor cauzate de diabet.

Într-un interviu acordat revistei People în 2016, fiul lor Nick a vorbit despre lupta sa de mai mulți ani cu dependența de droguri, care a început în adolescență.

El a spus că a fost internat în centrele de reabilitare începând de la vârsta de 15 ani, dar pe măsură ce dependența lui s-a agravat, s-a îndepărtat tot mai mult de casă și a petrecut perioade lungi de timp fără adăpost în mai multe state.

Nick mai spunea pentru People că perioada haotică a dependenței, inclusiv nopțile și uneori săptămânile petrecute dormind sub cerul aer liber, a devenit ulterior baza filmului semi-autobiografic Being Charlie, la care a colaborat ca scenarist.

„Acum sunt acasă de foarte mult timp și m-am acomodat din nou cu viața din Los Angeles și cu familia mea”, a declarat Nick pentru revista People la acea vreme.