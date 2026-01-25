Sari direct la conținut
„Prima măsură” luată la FCSB după eșecul categoric cu CFR Cluj

Ștefan Târnovanu. FOTO: Alex Nicodim / imago sportfotodienst / Profimedia

FCSB a fost învinsă de CFR Cluj duminică seară pe Arena Națională, scor 1-4, și a căzut pe locul al 11-lea în SuperLiga, sub ardeleni, deși înainte de reluarea sezonului era cotată cu mai multe șanse să prindă play-off-ul decât echipa lui Daniel Pancu.

Patronul „roș-albaștrilor” a anunțat o primă măsură la echipă, înlocuirea lui Târnovanu cu Zima între buturi.

„Prima măsură: o să joace Zima în poartă. La vreo trei goluri e vinovat Târnovanu, dar contează primul pe care l-a luat, nu? Crețu, Cisotti, Miculescu, doar ei sunt fotbaliști, restul… Olaru a dat o pasă bună tot meciul. Echipa asta fără Tănase e ca un om fără creier”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport, potrivit GSP.

El consideră că odată cu această înfrângere s-au năruit și șansele de a mai câștiga titlul.

„Ce titlu, ce să mai vorbim de titlu? Nici play-off-ul, gata! Bine, poate printr-un mare noroc, dacă vrea Dumnezeu, dar la titlu sunt acum 15 puncte. Nu mai poți, gata! Numai Cupa rămâne, dar n-ai cum să o iei cu echipa asta. Noi n-avem niciun joc, jucăm haotic (…). Acum, la revedere, să jucăm play-out și gata, nu mă mai interesează fotbalul!”, a adăugat patronul lui FCSB.

FCSB încheie etapa a 23-a din SuperLiga pe poziția a 11-a, cu 31 de puncte, la cinci distanță de zona de play-off. CFR Cluj are acum 32 de puncte și a urcat pe 9.

Liderul competiției este Universitatea Craiova, cu 46 de puncte.

