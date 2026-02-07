Prima medalie a Italiei la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, adusă de strănepoata unei actrițe celebre. Record olimpic chiar de ziua ei

Francesca Lollobrigida a cucerit medalia de aur, iar podiumul a fost completat de Ragne Wiklund (argint) și Valerie Maltais (bronz). Credit: Denette Nathan/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francesca Lollobrigida, strănepoata actriței Gina Lollobrigida, a cucerit medalia de aur în proba de patinaj viteză de 3.000 m la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, sâmbătă, chiar în ziua în care a împlinit 35 de ani.

A fost o „zi perfectă”, a spus sportiva italiană după triumf, potrivit NBC News.

„Familia mea a fost aici urmărindu-mă și este incredibil pentru că ne aflăm în Italia, și este visul visurilor mele”, a declarat Francesca Lollobrigida.

Lollobrigida a încheiat proba în 3:54,28, un timp cu peste două secunde mai bun decât cel înregistrat de noua vicecampioană olimpică, Ragne Wiklund din Norvegia. Medalia de bronz a fost câștigată de Valerie Maltais din Canada.

Până acum, recordul era de 3:56,93 și fusese stabilit de olandeza Irene Schouten la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing din 2022.

Italianca și-a luat o pauză după Jocurile de la Beijing pentru a deveni mamă și lua în calcul să se retragă înaintea ediției din țara natală, dar a decis în cele din urmă să participe.

Tomasso, fiul ei, s-a născut în mai 2023, potrivit The Athletic.

„Nu a fost atât de ușor să îmbin rolul de mamă cu cel de patinatoare”, a spus Lollobrigida după cursă, dedicându-și victoria ei însăși și celor care au crezut în ea.

Francesca Lollobrigida este prima sportivă din Italia care câștigă medalia de aur într-o probă feminină de patinaj viteză și totodată cea care aduce primul aur pentru Italia la ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice de Iarnă.