Potrivit surselor agenției TASS, citată de The Moscow Times, forțele de securitate ruse cunosc adresa de domiciliu a lui Mihailo Drapatîi, numit de Volodimir Zelenski la comanda armatei.

Rusia l-a inclus pe Mihailo Drapatîi, noul comandant-șef al Forțelor Armate Ucrainene, pe lista persoanelor căutate.

Acest lucru reiese din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, potrivit RIA Novosti, citată de The Moscow Times.

„Drapatîi, Mihhailo Vasilievici. Căutat în temeiul Codului penal”, se menționează în fișă. Cu toate acestea, acuzația adusă împotriva sa nu este specificată.

Acuzat pentru atacuri în Donbas

Încă din 2023, Comitetul de Investigații al Rusiei i-a pus sub acuzare în contumacie pe Drapatîi și pe alți militari ucraineni.

Agenția a susținut că, în 2017 și 2019, sub comanda lor, au fost efectuate peste 70 de atacuri asupra zonelor populate din așa-numitele „DPR” și „LPR” în Donbas.

Potrivit Comitetului de Investigații, atacurile au provocat moartea și rănirea a 154 de persoane și au avariat sute de obiective de infrastructură civilă.

Mai mult, potrivit surselor TASS, forțele de securitate ruse cunosc adresa de domiciliu, numărul de telefon mobil și adresele de e-mail ale lui Drapatîi.

Decizia lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis marți pe comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, și l-a numit în această funcție pe generalul-maior Drapatîi.

Drapatîi a fost până acum șeful Forțelor Reunite, o structură de comandă nou-înființată pentru linia frontului din regiunea nord-estică Harkov și din jurul acesteia.

Reorganizarea a urmat unei crize în conducerea militară a țării, declanșată de demiterea ministrului apărării, Mihailo Fedorov.

Fedorov ocupase funcția de ministru al apărării doar de șase luni, dar câștigase deja popularitate în rândul publicului. Demiterea sa a stârnit proteste de masă la Kiev, Liov, Odesa și în alte orașe.

Între timp, Fedorov însuși s-a pronunțat deschis împotriva lui Sîrskîi, acuzându-l că blochează reformele militare. El a susținut, de asemenea, că fostul comandant-șef ar fi încercat să-i obțină demiterea. Zelenski, la rândul său, a recunoscut că relațiile dintre Fedorov și Sîrskîi s-au deteriorat grav și că cei doi au încetat să mai comunice direct.