Prima navă neiraniană traversează Strâmtoarea Ormuz după armistițiul SUA–Iran. Reluarea traficului rămâne timidă

Petrolierul „MSG”, sub pavilion gabonez, a devenit prima navă neiraniană care străbate cu o încărcătură Strâmtoarea Ormuz pentru a părăsi Golful Persic, după intrarea în vigoare a fragilului armistițiu între SUA și Iran, potrivit datelor serviciului de urmărire a navelor MarineTraffic, informează AFP, conform Agerpres.

Nava transportă 6.941 de tone de petrol brut (aproximativ 44.000 de barili), încărcate la 28 februarie în Sharjah, din Emiratele Arabe Unite, având ca destinație terminalul Aegis Pipavav din India.

De la intrarea în vigoare a încetării focului în noaptea de marţi spre miercuri, site-ul de geolocalizare a navelor MarineTraffic a confirmat tranzitul altor două petroliere, iraniene, şi a şase nave-cargo.

Toate au urmat ruta recomandată de Gardienii Revoluției iranieni, trecând în apropierea insulei Larak, considerată de publicația Lloyd’s List drept un punct de control strategic al Teheranului.

În acest stadiu, încetarea focului nu a favorizat o creştere a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

Cele nouă tranzite confirmate ale navelor de transport de materii prime într-o zi şi jumătate sunt sub media de opt nave care au traversat strâmtoarea în fiecare zi de la începutul războiului.

Şi dintre aceste nave a căror trecere a fost confirmată şase sunt iraniene sau navigau provenind din sau cu destinaţia Iran.

Alte zece nave par să fie pe punctul de a trece prin strâmtoare joi, conform semnalelor lor vizibile pe MarineTraffic. Cu toate acestea, traversarea lor nu a fost încă confirmată de site-ul specializat.

Câte nave va lăsa Iranul să treacă zilnic prin Strâmtoarea Ormuz

O sursă iraniană de rang înalt a declarat joi că Iranul nu va permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz a mai mult de 15 nave pe zi.

Strâmtoarea strategică, o fâșie de apă cu o lățime de doar 34 de kilometri (21 de mile) între Iran și Oman, asigură trecerea din Golful Persic către Oceanul Indian și este ruta principală pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, gaze naturale lichefiate (GNL) și alte bunuri vitale, inclusiv îngrășăminte, notează Reuters.

Peste 200 de nave au rămas blocate în Golful Persic în urma închiderii Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a acceptat să o deblocheze prin armistițiul convenit în noaptea de marți spre miercuri cu SUA pentru o perioadă de două săptămâni, timp în care vor căuta o ieșire negociată din război.

Totuși, Teheranul a amenințat miercuri cu retragerea din înțelegerea privind armistițiul și cu blocarea din nou a strâmtorii dacă Israelul continuă bombardamentele în Liban.