Sfârșitul lunii noiembrie aduce primii fulgi de nea în Capitală. Conform ANM, vremea se va răci în weekend și se va depune strat de zăpadă.

Vineri, vremea va fi predominant închisă și, mai ales seara și noaptea, temporar va ploua (cantități de apă de 2…5 l/mp), potrivit meteorologilor.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări din a doua parte a nopții (viteze de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă de 1…2 grade.

Sâmbătă, vremea va fi închisă, vântoasă și se va răci față de intervalul precedent. Temporar, mai ales ziua, vor fi precipitații (cantități de apă de 3…6 l/mp). La început va ploua, dar din orele amiezii, treptat va predomina ninsoarea și se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2…4 cm.

Vântul va avea intensificări, în general cu viteze de 50…60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura va scădea continuu, de la 2…3 grade la începutul zilei (temperatura maximă), spre -4…-3 grade la sfârșitul nopții (temperatura minimă).

Duminică, vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50…55 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad.

Avertizări pentru București

În intervalul 27 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru precipitații mixte, intensificări ale vântului, răcire accentuată și ninsori viscolite.

În intervalul 28 noiembrie, ora 02 – 28 noiembrie, ora 15, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.

În intervalul 28 noiembrie, ora 15 – 29 noiembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului și viscol.