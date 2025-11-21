Prima reacție a Ancăi Alexandrescu, după ce s-a aflat că AUR a plătit 450.000 de euro pentru o ediție a emisiunii ei, iar AEP a făcut plângere penală

Siteul de investigații Snoop a dezvăluit că AEP a făcut plângere penală pentru un contract dintre AUR și Realitatea Plus. Acolo unde a fost popularizată investigația, Anca Alexandrescu a dat share pe Facebook unui alt articol al Snoop, cel în care siteul a scris despre felul în care AEP nu i-a returnat o parte din banii cheltuiți în campanie de Nicușor Dan.

Pe 12 mai 2025, Realitatea Plus a difuzat mai multe emisiuni, printre care „Culisele Statului Paralel” realizată de Anca Alexandrescu, pentru care televiziunea a primit 1 milion de euro de la AUR, drept publicitate electorală prezidențială. 1 milion de euro într-o singură zi. Din acest milion, 450.000 l-a costat pe George Simion o emisiune realizată de Anca Alexandrescu.

Pentru încă două zile, AUR a mai dat încă 500.000 de euro. Partidul lui George Simion a cerut restituirea sumei din buget, dar AEP a refuzat și a trimis o plângere la Parchet, susține siteul de investigații Snoop. Plângerea arată faptul că AUR a plătit pentru o publicitate pe care nu a primit-o și apoi a solicitat bani publici.

Din totalul de 5 milioane de euro dați de Simion către Realitatea, 3,5 milioane au fost cheltuiți nelegal, susține AEP. În replică, citat de Snoop, George Simion spune că va contesta decizia de nerambursare a AEP. Politicianul susține că AUR e ținta autorităților publice.

„O televiziune privată are dreptul să-și pună ce tarife dorește!”

După ce dezvăluirea despre emisiunea sa plătită cu 450.000 de euro a apărut în spațiul public, Anca Alexandrescu a intrat pe postarea de Facebook despre investigația Snoop. Candidata la Primăria Bucureștiului a dat share unei alte investigații a Snoop, cea referitoare la banii cheltuiți de Nicușor Dan. Ea a spus: „O televiziune privata are dreptul sa si puna ce tarife doreste! Ca asa e in democratia aia pe care voi nu o mai vreti! In dictatura voastra tot ce e permis voua, noua nu ne este!”.

Snoop este siteul care a descoperit și cei 2 milioane de euro plătiți, din bani publici, de PNL pentru promovarea pe panouri a cărții lui Nicolae Ciucă, președintele PNL și candidat la prezidențiale.

Același site de investigații a scris despre sumele record primite de PSD și despre faptul că AEP nu a rambursat o parte din bani președintelui Nicușor Dan, pentru că nu au fost identificați unii dintre donatori. Dacă doriți să sprijiniți munca de investigație a redacției nonprofit Snoop o puteți face aici.