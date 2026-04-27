Prima reacție a Chinei după atacul armat de la Casa Albă unde era Trump

Donald Trump ține o conferință de presă la Casa Albă, pe 6 aprilie 2026, în Washington, DC. FOTO: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Beijingul a condamnat oficial atacul armat de sâmbătă de la Dineul Corespondenților, unde un bărbat a deschis focul și a forțat evacuarea președintelui Donald Trump, potrivit Reuters.

„China urmărește cu atenție incidentul armat. China se opune și condamnă întotdeauna actele ilegale și violente”, le-a declarat luni reporterilor de la Beijing purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Lin Jian.

Lideri din întreaga lume, inclusiv din Marea Britanie, Israel, India și Uniunea Europeană, și-au exprimat șocul față de eveniment și au transmis mesaje de solidaritate, subliniind că violența politică nu are ce căuta într-o democrație.

Sâmbătă, în timpul dineului, Donald și Melania Trump au fost evacuați de urgență de la hotelul Washington Hilton, după ce un bărbat a deschis focul. Președintele a confirmat ulterior că un ofițer a fost împușcat, dar viața acestuia a fost salvată. Suspectul, identificat drept Cole Allen, a fost reținut la fața locului.

Într-o intervenție la Fox News, Trump l-a caracterizat pe suspect ca fiind „un ins bolnav și foarte tulburat”, adăugând că părea a fi „puternic anti-creștin”. „O să aibă niște probleme mari pentru tot restul vieții”, a spus liderul SUA.

Intenția de a-l ucide pe Trump, precum și pe alți demnitari a fost confirmată de procurorul general interimar Todd Blanche.

„Încă investigăm motivația și asta ne va lua cel puțin două zile. Credem că viza oficiali ai administrației în această tentativă”, a spus Blanche la NBC News. El a mai spus că suspectul a fost oprit la doar câțiva pași după ce a reușit să treacă de perimetrul de securitate.