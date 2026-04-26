Atacatorul de la Cina Corespondenților îl viza pe Trump. Manifestul suspectului a fost găsit în camera de hotel. Cum a justificat Cole Allen atentatul

Indiciile preliminare din ancheta referitoare la atacul armat de la Cina Corespondenților la Casa Albă arată faptul că atacatorul, Cole Allen, îl viza pe președintele Donald Trump, însă acesta nu era singura sa țintă, scrie The Guardian. În camera sa din hotelul în care a fost comis atacul a fost găsit un manifest prin care Allen justifica atentatul.

După ce oamenii legii au percheziționat camera în care se cazase Cole Allen au descoperit o listă cu ținte ale atactului, enumerate în ordinea importanței pe care o acorda eliminării lor. Singurul membru important al administrației Trump care nu era pe lista sa este șeful FBI, Kash Patel.

„Ce fac reprezentanții mei se reflectă și asupra mea”

New York Post a publicat manifestul prin care Allen își motivează atacul și în care se intitulează „asasin federal prietenos”. „Sunt cetățean al Statelor Unite ale Americii. Ceea ce fac reprezentanții mei se reflectă și asupra mea și nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să-mi mânjească mâinile cu crimele sale”, a scris Cole Allen.

„Să întorci obrazul când altcineva este oprimat nu este o atitudine creștinească; este complicitate la crimele opresorului”, a continuat atacatorul.

Documentul a fost scris după cazarea sa la hotel întrucât se fac referiri la dispozitivul de securitate pe care îl considera firav și la care a simțit un fel de „aroganță”. „Toți oamenii sunt afară, concentrați pe protestari și pe sosiri pentru că se pare că nimeni nu s-a gândit ce se întâmplă dacă cineva se cazează cu o zi înainte”, a scris Cole Allen.

Sora sa, Avriana Allen, a declarat anchetatorilor că fratele ei făcea afirmații din ce în ce mai radicale și a spus de mai multe că vrea să facă ceva să rezolve problemele lumii, notează Fox News.

Ea a precizat că fratele a cumpărat două pistoale și o pușcă pe care le-a ținut în casa părinților fără să le spună acestora și că mergea regulat la poligon să exerseze utilizarea lor. Avriana Allen a mai spus că recent se alăturase unei grupări intitulate „The Wide Awakes”.

Trump îl consideră „anti-creștin”

Într-o intervenție la Fox News, Trump l-a caracterizat pe suspect ca fiind „un ins bolnav și foarte tulburat”, adăugând că părea a fi „puternic anti-creștin”. „O să aibă niște probleme mari pentru tot restul vieții”, a spus Donald Trump.

Intenția de a-l ucide pe Trump, precum și pe alți demnitari a fost confirmată de procurorul general interimar Todd Blanche.

„Încă investigăm motivația și asta ne va lua cel puțin două zile. Credem că viza oficiali ai administrației în această tentativă”, a spus Blanche la NBC News. El a spus că este „probabil” ca și Trump să fi fost vizat, „dar vreau să mai aștept și să nu mă pripesc”, a adăugat procurorul general.

Blanche a spus că nu crede că suspectul colaborează cu poliția, Cole Allen urmând să fiu pus luni sub acuzare pentru agresarea unui ofițer federal, uz ilegal de armă și tentativă de omor asupra unui ofițer federal.

Se pare că Allen a asamblat arma cu care a comis atacul în camera de hotel. „Abia a apucat să pătrundă în perimetru. Și prin „abia” mă refer la ceva mai mult de un metru”, a mai spus Blanche.

Ce s-a întâmplat la cina corespondenților la Casa Albă

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă de către agenții Serviciului Secret sâmbătă noapte, după ce un bărbat a deschis focul cu o pușcă asupra personalului de securitate, au declarat oficialii.

Bărbatul înarmat a tras asupra unui agent al Serviciului Secret, a declarat un oficial al FBI pentru Reuters. La aproximativ două ore după incident, Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că ofițerul a fost salvat de vesta sa antiglonț și se află în „stare bună”.

„Un bărbat a atacat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme și a fost doborât de niște membri foarte curajoși ai Serviciului Secret”, a declarat Trump la o conferință de presă la Casa Albă după incident.

Imaginile de pe camerele de supraveghere difuzate de Trump pe Truth Social au arătat un bărbat alergând rapid prin punctul de control de securitate, luându-i pe nepregătite pe cei din forțele de securitate pentru o clipă, înainte ca aceștia să-și scoată rapid armele.