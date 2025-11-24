Prima reacție dinspre David Popovici după ce Daniel Băluță s-a asociat cu imaginea campionului olimpic de la Paris în campania electorală pentru București

Imaginea lui David Popovici, într-un spot PSD de promovare politică al lui Daniel Băluță, în contextul alegerilor pentru Primăria Bucureștiului. Sursa foto: captură video Facebook

Campionii olimpici David Popovici și Diana Mocanu apar într-un spot distribuit de PSD București, care este marcat drept „material publicitar politic” și reprezintă un clip de promovare al lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Un clip electoral pentru alegerile Primăriei Bucureștiului, al lui Daniel Băluță, a fost distribuit duminică pe mai multe platforme. Videoul a apărut inclusiv pe contul oficial al PSD, a scris GOLAZO, siteul de sport al HotNews. Clipul a fost plătit de PSD București.

În spotul electoral Daniel Băluță prezintă, de pe marginea bazinului școlii 190, ceea ce el numește „singurul bazin semiolimpic omologat”. Politicianul se referă la siguranța bazinului și la faptul că are autorizație de la ISU.

Cum apar David Popovici și Diana Mocanu în spotul lui Daniel Băluță

Apoi, Daniel Băluță spune: „Experiența m-a învățat că nu este important doar să înfrumusețezi, să renovezi. Important e să creezi premizele pentru marea performanță”. În acel moment, după imaginile cu politicianul, spotul PSD arată două imagini: una a lui David Popovici și cealaltă a Dianei Mocanu. Ipostazele sunt din competiții, cu cei doi în bazin.

GOLAZO a solicitat o reacție atât de la stafful lui Daniel Băluță, cât și de la echipa lui David Popovici.

„Lui David nu i s-a cerut și nu oferă niciun fel de acord pentru asocierea sa cu activități sau mesaje de campanie electorală”

„Lui David nu i s-a cerut și nu oferă niciun fel de acord pentru asocierea sa cu activități sau mesaje de campanie electorală. Ca sportiv, consideră important să rămână dedicat exclusiv activității sale”, a declarat Lavinia Chican, PR Communication Manager David Popovici, în numele sportivului.

Echipa lui Băluță: „A fost o greșeală, Ne cerem scuze”

„Prezența celor doi sportivi în spot a fost o eroare a colegilor de la montaj, de la PSD, nu și-au dat seama”, a explicat unul dintre oficialii campaniei lui Daniel Băluță.

El a adăugat că spotul a fost modificat, „inclusiv cel de pe pagina domnului primar”. Pe pagina PSD București exista însă luni dimineață spotul cu cei doi campioni olimpici. „Înseamnă că este o foarte mare eroare și vom modifica”, a spus staff-ul lui Daniel Băluță. Clipul care a stârnit reacția lui David Popovici poate fi văzut aici.