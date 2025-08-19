Prima reacție a Kremlinului după întâlnirile de la Casa Albă: „Accent pe pacea durabilă, nu pe un armistițiu temporar”

Președintele rus Vladimir Putin are o întâlnire față în față cu directorul general al Fondului de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, la reședința de stat Novo-Ogaryovo, pe 5 iunie 2020, lângă Moscova. FOTO: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia

Rusia a calificat întâlnirile de luni de la Casa Albă drept „o zi importantă pentru diplomație”.

În primele comentarii ale Moscovei după încheierea întâlnirilor, Kirill Dmitriev, emisarul special pentru investiții și cooperare economică, a declarat: „Astăzi a fost o zi importantă pentru diplomație, cu accent pe pacea durabilă, nu pe un armistițiu temporar”, potrivit Sky News.

Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că Vladimir Putin a fost cel care a sugerat o întâlnire bilaterală între cei doi lideri, urmată de una la care să participe și SUA.

Donald Trump a mai spus că Putin va accepta garanțiile de securitate convenite, dar încă nu avem nicio declarație oficială pe această temă din partea președintelui rus.

Președintele american l-a sunat luni pe Vladimir Putin după ce a discutat la Casa Albă cu liderii europeni şi cu Zelenski.

Zelenski: Chestiunile teritoriale vor fi decise între Rusia și Ucraina

Chestiunile teritoriale vor fi decise între Rusia și Ucraina, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după convorbirile desfășurate la Casa Albă cu președintele american Donald Trump și lideri europeni și din NATO, au relatat agențiile internaționale de presă.

El a mărturisit că a avut o discuție lungă cu Trump despre teritorii și a anunțat totodată un acord cu SUA privind achiziția de drone.

Președintele ucrainean a calificat discuțiile de la Washington drept „bune, normale”.

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru orice fel de format pentru o întâlnire bilaterală cu președintele rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului.

„Suntem pregătiți pentru o întâlnire bilaterală cu Putin și după aceea așteptăm o întâlnire trilaterală” cu participarea lui Donald Trump, le-a transmis Zelenski reporterilor după discuțiile cu președintele SUA și oficialii europeni de la Washington.

El a insistat că Ucraina și Rusia trebuie să se întâlnească fără condiții preliminare și a subliniat că nu este nevoie de o pauză în război, ci de o pace reală.

Zelenski a mai explicat că a discutat despre garanțiile de securitate cu Trump și cu liderii europeni și că a primit un semnal important din partea SUA privind faptul că va face parte din garanțiile de securitate și va ajuta la coordonarea lor.

El a anunțat că detaliile privind garanțiile de securitate vor fi puse la punct în termen de 10 zile.

„Garanțiile de securitate vor fi probabil ‘dezvăluite’ de partenerii noștri și vor apărea tot mai multe detalii. Toate acestea vor fi cumva formalizate pe hârtie în următoarea săptămână până la zece zile”, a declarat Zelenski la conferința de presă organizată după întâlnirile sale, potrivit Agerpres.