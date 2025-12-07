Prima reacție a lui Marcel Ciolacu, după ce a câștigat detașat șefia CJ Buzău

Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, le-a mulțumit duminică seară tuturor buzoienilor care i-au acordat votul la alegerile locale parțiale.

„Aș dori să le mulțumesc în primul rând buzoienilor, atât celor care m-au votat, cât și celor care nu m-au votat, pentru faptul că s-a mers la vot. Voi ține foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria Municipiului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit și, de asemenea, mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicu Sărat, domnul Sorin Cârjan, pentru că, după cum bine știm, există o problemă în acest moment în Râmnicu Sărat și, de asemenea, voi continua, așa cum am promis, să fac parteneriate, de această dată, cu mai multe UAT-uri, cu mai multe primării, pentru o viziune și o dezvoltare echitabilă în interiorul județului Buzău”, a afirmat Ciolacu.

„Mulțumesc mult încă o dată buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat. Un vot care, din acest moment, normal că mă și bucură, dar mă și obligă foarte mult. Întreaga echipă a câștigat astăzi la Buzău”, a adăugat social-democratul, într-o scurtă declarație de presă.

Fostul premier a precizat că nu există o încununare mai mare a carierei sale decât cea de a câștiga acasă.

„Nu există încununare în politică mai mare decât să te întorci să lucrezi pentru cei care te-au lansat în politică. Trebuie să avem o discuție și cu echipa de la municipiu să vedem cum uniformizăm aceste două echipe, pentru că ele sunt motorul județului și motorul economiei este municipiul Buzău, astfel încât să aducem o coerență și, de ce nu, o reformă în administrația locală, plecând de la niște realități pe care le știm cu toții, dar câteodată ne facem când nu le vedem”, a mai transmis Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.

Fostul premier social-democrat a câștigat alegerile locale pentru funcția vacantă de președinte al Consiliului Județean Buzău, cu un număr dublu de voturi față de contracandidatul de pe locul 2, reprezentantul AUR, Ştefăniţă Avrămescu. Ciolacu va conduce județul până în vara lui 2028.