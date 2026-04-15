Prima reacție a lui Trump după alegerile din Ungaria: „Cred că noul tip va face treabă bună”

Președintele american Donald Trump a declarat jurnalistului Jonathan Karl de la ABC News că nu este îngrijorat de înfrângerea lui Viktor Orbán în Ungaria — și că îl apreciază pe viitorul prim-ministru, Peter Magyar.

„Cred că noul tip va face treabă bună — e un om de treabă”, a declarat Trump, potrivit unei postări pe X a lui Jonathan Karl.

De asemenea, președintele american a afirmat că nu știe dacă ar fi fost vreo diferență dacă s-ar fi dus el să facă campanie pentru Orban și nu vicepreședintele JD Vance.

„Era mult în spate. Nu m-am implicat prea mult în campania asta. Totuși, Viktor e un om bun”, a declarat Trump.

El a spus că viitorul premier de la Budapesta a fost în trecut membru al partidului lui Orban și are opinii similare referitor la imigrație.

„Cred că va fi bun”, a mai declarat Trump, potrivit jurnalistul ABC News.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a fost marțea și miercurea trecută la Budapesta pentru a-l susține pe Viktor Orban, participând și la un miting de campanie al liderului Fidesz.

Luni, după ce Orban a pierdut clar alegerile, Vance a spus că îl întristează rezultatul scrutinului, dar a confirmat disponibilitatea SUA de a lucra cu noul premier, Péter Magyar.