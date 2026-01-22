Prima reacție a lui Zelenski, după ce Marina franceză a sechestrat petrolierul „Grinch” din flota fantomă a Rusiei

Această fotografie distribuită de Statul Major francez al Apărării pe 22 ianuarie 2026 arată un petrolier și elicoptere în Marea Mediterană. Marina franceză a interceptat „un petrolier din Rusia” în Marea Mediterană, suspectat că aparține „flotei fantomă” care finanțează „războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confiscarea de către Franța a unui petrolier suspectat că aparține „flotei fantomă” prin care Rusia exportă petrol ocolind sancțiunile care i-au fost impuse de țările occidentale.

Zelenski a descris acțiunea de interceptare a Marinei Franceze ca fiind „exact genul de hotărâre necesară”.

Într-un scurt comunicat publicat pe rețelele de socializare, liderul ucrainean a adăugat: „Mulțumesc, Franța! Mulțumesc, Emmanuel Macron! Aceasta este exact genul de hotărâre necesară pentru a se asigura faptul că petrolul rusesc nu mai finanțează războiul Rusiei.”

„Tancurile petroliere rusești care operează în apropierea coastelor europene trebuie oprite. Sancțiunile împotriva întregii infrastructuri a flotei fantomă trebuie să fie dure. Navele trebuie reținute. Și nu ar fi corect să confiscăm și să vindem petrolul transportat de aceste tancuri?”, a mai scris Zelenski, potrivit Sky News și The Guardian.

În timpul discursului extrem critic al lui Zelenski susținut mai devreme în cursul zilei de joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, Macron a fost unul dintre puținii lideri europeni care au fost lăudați de către președintele ucrainean, alături de premierul britanic Keir Starmer pentru eforturile lor în sprijinirea Ucrainei.

Marina militară franceză a interceptat joi dimineață în Marea Mediterană un petrolier suspectat că aparține „flotei din umbră” a Rusiei, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron.

Acest petrolier, aflat „sub sancțiuni internaționale și suspectat că arborează un pavilion fals”, a fost interceptat „cu asistența mai multor aliați”, a afirmat Macron într-un mesaj pe rețeaua de socializare X, adăugând că „nava a fost redirecționată” către un port al Franței și că „a fost deschisă o anchetă judiciară”.

Președintele francez susține că operațiunea a fost efectuată „în strictă conformitate cu Convenția ONU privind dreptul mării”. Conform lui Macron, aceasta demonstrează că Franța este „hotărâtă să impună respectarea dreptului internațional și să asigure eficacitatea sancțiunilor” împotriva „flotei din umbră” a Rusiei, ale cărei „activități contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, au scris anterior AFP și Agerpres.

Un responsabil al marinei franceze a oferit detalii suplimentare într-un comunicat despre această operațiune, precizând că ea a fost desfășurată în cooperare cu aliați ai Franței, inclusiv Regatul Unit. Operațiunea a avut loc în marea liberă, între Spania și Africa de Nord, petrolierul a acostat anterior în portul rus Murmansk și numele navei este „Grinch”, sau „Carl” conform listei întocmite de UE și SUA.

Operațiunea a avut ca scop verificarea naționalității navei, a adăugat același responsabil francez, iar examinarea documentelor a confirmat suspiciunile cu privire la validitatea pavilionului arborat, prin urmare a fost înaintat un raport procurorului public din Marsilia.

Potrivit site-ului marinetraffic, care monitorizează traficul maritim, în momentul sechestrării de către marina militară franceză petrolierul naviga între Almeria (Spania) și Oran (Algeria), arborând pavilionul Insulelor Comore.