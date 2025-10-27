Prima reacție a medicului implicat în incidentul de la Ambasada Rusă, după ce Parchetul i-a clasat dosarul

Medicul oprit săptămâna trecută de Jandarmeria București, care spunea că acesta a încercat să intre cu mașina în poarta Ambasadei Rusiei, a relatat pentru HotNews cum a ajuns să îi fie făcut dosar penal. El a reacționat după ce Parchetul a contrazis luni ceea ce a comunicat inițial Jandarmeria, procurorii spunând că șoferul nu avea permisul suspendat, nu era sub influența drogurilor și nici nu a intrat în gardul ambasadei

Bogdan Mătușoiu este medic stomatolog la Pitești, iar în 23 octombrie, în jurul orei 03.15, a fost implicat într-un incident la Ambasada Rusiei la București. Jandarmeria Capitalei a transmis atunci că bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a fost oprit de jandarmi după ce a încercat să lovească cu mașina poarta Ambasadei Rusiei din Şoseaua Kiseleff.

De asemenea, Jandarmeria a anunțat atunci că bărbatul avea permisul de conducere suspendat, iar la testele polițiștilor rutieri a ieșit pozitiv la două substanțe interzise: benzodiazepină și amfetamină.

Luni, Parchetul Judecătoriei Sector 1 a transmis că bărbatul nici nu avea permisul suspendat, nici nu era sub influența drogurilor și nici nu a încercat să intre în poarta reprezentanței diplomatice.

Contactat luni de HotNews, medicul a spus că a ajuns la Ambasada Federației Ruse dintr-o eroare a GPS-ului, el neavând nicio legătură cu instituția: „Softul de la GPS-ul de Toyota a fost de vină, așa m-am încurcat (…) Mi-am dat seama la un moment dat că nu mai știu Bucureștiul, după atâția ani cât am fost student acolo”.

Imediat după incident, Brigada Rutieră a Capitalei a deschis pe numele său dosar penal pentru infracțiunile de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducere a unui vehicul sub influența altor substanțe.

„Un cumul de neînțelegeri”

El a spus că are un document care atestă că are dreptul să conducă, dar că în momentul verificării nu l-a găsit. Ulterior incidentului, el și-a luat mașina cu platforma, până la stabilirea situației legate de dreptul său de a conduce.

„Eu vă spun că aveam dreptul să conduc, pentru că aveam o dovadă. Nu am găsit-o în momentul în care a trebuit să o prezint, probabil nu a fost introdusă în baza de date națională”, a afirmat bărbatul.

Bărbatul a mai spus că nu consumă droguri sau alcool, deoarece pot apărea incidente medicale care necesită prezența sa.

„După ce s-au lămurit lucrurile, au înțeles că sunt medic, au văzut oamenii că nu este nicio problemă. Din punct de vedere al procedurii, poliția și parchetul s-au purtat cu mine ireproșabil. Nu mi-au restricționat niciun drept cetățenesc. O singură întrebare le-am pus. „Sunt arestat?” Răspunsul a fost nu. (…) A fost un cumul de neînțelegeri”, a declarat medicul.

Bărbatul a acuzat că modul în care presa a tratat acest subiect i-a prejudiciat imaginea publică.