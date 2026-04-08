Prima reacție a premierului după decizia CNA de a închide Realitatea Plus

Curtea de Apel București (CAB) a suspendat miercuri decizia Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de retragere a licenței Realitatea Plus, astfel că postul își poate continua emisia până la o decizie definitivă. Întrebat cum vede decizia CNA, premierul Ilie Bolojan a spus că libertatea de opinie trebuie să fie compatibilă cu respectarea legii și că instanțele sunt cele care tranșează astfel de decizii.

„Am fost de două zile în ședințe pe tot felul de probleme (…) N-am urmărit toate detaliile. Cred că libertatea de opinie și respectul față de legi nu trebuie să fie aspecte care intră în contradicție. Așa cum înțeleg că s-a întâmplat, instanțele tranșează o decizie a unei autorități sau a alteia”, a răspuns premierul la întrebarea adresată de reportera Realitatea Plus.

Realitatea Plus își poate continua emisia

Marți, 7 aprilie, CNA a decis revocarea licenței Realitatea Plus pentru 28 de amenzi în valoare de peste 600.000 de lei, datând din 2024. Decizia a fost mențiună în ședința de miercuri.

După ce CNA a retras licența Realitatea Plus pentru neplata amenzilor din 2024, avocații televiziunii au deschis două procese: unul în care cer anularea deciziei și unul în care cer suspendarea ei până când instanța se va pronunța definitiv în primul proces. În cel de-al doilea caz s-a pronunțat astăzi Curtea de Apel București.â

Curtea de Apel București a decis miercuri să suspende aplicarea deciziei CNA de retragere a licenței televiziunii Realitatea Plus. Decizia nu este definitivă, dar este executorie astfel că televiziunea poate continua să emită până la o sentință finală.