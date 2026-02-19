Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său Andrew a fost arestat de poliția britanică

Regele Charles al Marii Britanii spune că a aflat cu „profundă îngrijorare” despre arestarea fratelui său mai mic, Andrew Mountbatten-Windsor, adăugând că „legea trebuie să-și urmeze cursul”, transmite BBC.

Potrivit BBC, nici Regele Charles, nici Palatul Buckingham nu au fost informați în prealabil că Andrew Mountbatten-Windsor urma să fie arestat astăzi.

„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor privind suspiciunea de abateri în funcția publică. Ceea ce urmează acum este un proces complet, corect și adecvat prin care această problemă să fie investigată corespunzător de către autoritățile competente. În acest sens, așa cum am mai spus, ei au sprijinul și cooperarea noastră deplină și sinceră”, a transmis joi Regele Charles, într-un comunicat.

„Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul. Pe măsură ce acest proces continuă, nu ar fi corect să comentez mai mult pe această temă. Între timp, familia mea și cu mine vom continua să ne îndeplinim datoria și să fim în slujba voastră”, a conchis regele Marii Britanii.

Fostul prinț Andrew a fost arestat

Poliția britanică l-a arestat joi pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice, potrivit The Telegraph și BBC.

Fostul prinț Andrew a fost ridicat de la reședința sa din Sandringham chiar în ziua în care împlinește 66 de ani, aceasta fiind cel mai important membru al familiei regale arestat din istoria modernă.

Această evoluție a cazului a venit în contextul în care poliția britanică a anunțat la începutul acestei luni că investighează acuzațiile potrivit cărora Mountbatten-Windsor ar fi transmis documente fostului infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, conform dosarelor publicate de guvernul SUA.

Potrivit BBC, fostul prinț Andrew poate fi reținut cel mult 96 de ore, dar acest lucru ar necesita mai multe prelungiri din partea ofițerilor superiori de poliție și a unei instanțe judecătorești.

În majoritatea cazurilor, suspecții sunt reținuți timp de 12 sau 24 de ore, după care sunt fie acuzați, fie eliberați în așteptarea continuării anchetei.

Andrew va fi plasat într-o „celulă într-un complex de detenție” dotată doar cu „un pat și o toaletă”, unde va aștepta până la interogatoriul poliției. El „nu va beneficia de niciun tratament special”.