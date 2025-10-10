Prima reacție a Spaniei după ce Trump a spus că „ar trebui dată afară” din NATO

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, vorbește în timpul unei mese rotunde pe tema „Antifa”, organizată la Casa Albă. Foto: Francis Chung / POOL prin CNP / INSTARimages.com – INSTAR Images / Profimedia

Spania își reafirmă angajamentul față de NATO, iar națiunea este membru „cu drepturi depline” al alianței, a declarat vineri o sursă guvernamentală de la Madrid, citată de Reuters. Replica vine la o zi după ce președintele american Donald Trump a spus că țara iberică merită să fie dată afară din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente.

„Spania este un membru cu drepturi depline şi angajat al NATO. Ea îşi îndeplineşte obiectivele de capacităţi în aceeaşi măsură ca şi Statele Unite”, a declarat sursa guvernamentală citată de Reuters și AFP.

În același timp, ministra Apărării din Spania a spus vineri că Spania și-a respectat angajamentele, iar armata SUA este perfect conștientă de asta.

„Aceste declarații au fost făcute într-un context specific, dar știu cu certitudine că forțele armate ale SUA sunt perfect conștiente de angajamentul Spaniei”, a declarat ministra Apărării din Spania, Margarita Robles.

Trump amenință Spania

Spania a aderat la NATO în 1982.

Trump a sugerat joi că Alianța Nord-Atlantică ar trebui să ia în considerare excluderea Spaniei din rândurile sale, pe fondul unei dispute privind cheltuielile militare insuficiente ale acestei țări din Europa de Vest.

Membrii alianței de securitate conduse de SUA au convenit în iunie să-și mărească semnificativ cheltuielile militare la 5% din produsul intern brut (PIB), pentru a îndeplini astfel o prioritate majoră pentru Trump, care dorește ca europenii să cheltuiască mai mult pentru propria apărare.

Însă premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat la momentul respectiv că nu se va angaja să atingă ținta de 5% din PIB, calificând-o drept „incompatibilă cu statul nostru social și viziunea noastră asupra lumii”.

În cadrul unei întâlniri în Biroul Oval cu Alexander Stubb, președintele Finlandei, al doilea cel mai nou membru al NATO, Trump a spus că liderii europeni trebuie să convingă Spania să-și intensifice angajamentele față de alianța militară.

„Va trebui să începeți să discutați cu Spania”, a declarat Trump. „Trebuie să îi sunați și să aflați de ce sunt în urmă”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

El a adăugat apoi: „(Spaniolii) nu au nicio scuză să nu facă acest lucru, dar nu-i nimic. Poate ar trebui să-i dați afară din NATO, sincer”.