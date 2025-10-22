Prima reacție de la Bruxelles după decizia CCR pe pensiile magistraților, care poate arunca în aer un jalon PNRR de 231 de milioane de euro

Comisia Europeană „ia act de decizia Curții Constituționale a României referitoare la pensiile speciale”, iar apoi, la expirarea termenului, „va evalua” dacă jalonul PNRR a fost „îndeplinit satisfăcător”, pentru o decizie privind suspendarea plății tranșei respective de fonduri, a declarat, pentru StartupCafe.ro, un purtător de cuvânt al executivului comunitar.

Printre cele 3 reforme prin PNRR ratate de România, pentru care Guvernul a primit o perioadă de grație până la 28 noiembrie 2025, se numără și reforma pensiilor speciale (jalonul 215). Valoarea sumei suspendate până la îndeplinirea în mod satisfăcător a jalonului este de aproximativ 231 de milioane de euro.

Pentru a îndeplini acest jalon, Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, în 1 septembrie, pentru legea care modifică sistemul de pensii ale magistraților, însă luni, 20 octombrie, Curtea Constituțională a României a respins actul normativ.

Comisia Europeană a avut o primă reacție, pentru StartupCafe.

„România a depus a treia cerere de plată la 15 decembrie 2023. Aceasta a fost parțial plătită la 10 iunie 2025 (1,3 miliarde EUR). În decizia sa de suspendare, Comisia a constatat că șase etape care fac parte din a treia cerere de plată au rămas neîndeplinite. Printre acestea, jalonul 215 se referă la intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (inclusiv pensiile judecătorilor și magistraților).

Comisia ia act de decizia Curții Constituționale a României referitoare la pensiile speciale. Conform Regulamentului RRF, România are termen până la 28 noiembrie 2025 (șase luni) pentru a finaliza măsurile legate de cele șase etape suspendate care fac parte din a treia cerere de plată. La sfârșitul acestei perioade, Comisia va evalua dacă aceste jaloane au fost îndeplinite în mod satisfăcător. În caz afirmativ, va ridica suspendarea și va proceda la plata sumei suspendate”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Citește continuarea pe StartupCafe.