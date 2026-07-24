Prima reacție de la Kiev după ce România a doborât în premieră o dronă: „Rusia testează constant hotărârea Occidentului”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a transmis vineri seară prima reacție oficială din partea Kievului după ce România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în spațiul aerian național.

„Condamnăm încălcarea spațiului aerian al României, teritoriu suveran al unui stat membru al Uniunii Europene și aliat NATO, de către o dronă rusească. Este o demonstrație clară a disprețului total al Kremlinului față de dreptul internațional, suveranitatea națională și securitatea Europei”, a scris ministrul ucrainean de Externe Andrii Sibiha într-o postare pe X.

„Rusia testează constant hotărârea Occidentului, pune la încercare reacția noastră colectivă și pregătește terenul pentru noi acte de agresiune hibridă. Orice răspuns slab nu face decât să încurajeze Moscova să escaladeze”, a continuat șeful diplomației ucrainene.

Ministrul ucrainean de Externe a cerut un „pachet cuprinzător de descurajare” care să includă sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, presiune maximă asupra Moscovei și un efort comun pentru protejarea spațiului aerian european.

„Cea mai rapidă cale de a consolida securitatea Europei este să privăm Rusia de capacitatea de a teroriza Ucraina. Acesta ar fi cel mai puternic răspuns la escaladarea agresiunii Kremlinului”, a mai transmis Andrii Sibiha.

We condemn Russian drone violating the airspace of Romania, the sovereign territory of an EU Member State and NATO Ally. It is a clear demonstration of the Kremlin's complete disregard for international law, national sovereignty, and European security.



Russia is constantly… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 24, 2026

Prima dronă doborâtă de România

Drona a fost detectată la ora 09.39, la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Ea a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, potrivit MApN. La ora 11.02 drona a fost doborâtă, în județul Buzău, în apropierea localității Padina.

Față de Sulina, localitatea în apropierea căreia drona a fost detectată inițial de sistemele radar ale MApN, distanța este de aproape 200 de km în linie dreaptă, dar nu a putut fi doborâtă pentru că nu au existat condiții de tragere fără pericolul unor daune colaterale, a transmis MApN.

Armata a ridicat în aer atât avioane F-16 de la baza aeriană Fetești, dar și avioane NATO Eurofighter Typhoon italiene de la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Întâi au tras spre dronă avioanele italiene, dar racheta lansată nu a lovit ținta. La câteva minute au tras și avioanele F-16 românești. Drona a fost doborâtă de pilotul român de pe F16.

NATO a declarat că identificarea și doborârea dronei au fost un „efort multinațional combinat” care arată că alianța „este pregătită și capabilă să reactioneze la orice potențiale amenințări aeriene”.