Cine sunt piloții români care au doborât drona la Buzău. Șeful Armatei: „Sunt minunați. Doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani” 

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, a oferit vineri detalii despre piloții români care au participat la misiunea în urma căreia a fost doborâtă, în premieră, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României.

Generalul Vlad Gheorghiță a declarat că pilotul care a angajat drona este căpitan, iar cel care l-a asistat este locotenent, subliniind că amândoi au cel mult 28 de ani.

„Sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Cel care a angajat drona e căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent. Doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit că Școala de Pilotaj și Aviația Română e la nivel superior. NATO a fost în patru situații de acest gen de la nivelul războiului, dintre care două au fost rezolvate cu piloți români”, a declarat seful staului major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, referindu-se la drona doborâtă de un pilot român, în Estonia, în luna mai.

Generalul Gheorghe Maxim a adăugat că „cei care au dirijat interceptarea sunt sublocotenent și locotenent”.

Șeful Armatei a mai fost întrebat în conferința de presă de vineri dacă se va pune în discuție decorarea pilotului care a doborât drona.

„Îmi doresc să fie decorat, și cu ordine naționale îmi doresc. Nu s-a pus niciodată problema ca Armata să nu-și facă datoria, nu s-au întrunit condițiile până azi”, a spus șeful Armatei Române.

Și ministrul interimar al apărării a declarat că, „în 7 minute de la decolare, piloții români de pe avioanele F-16 au interceptat, angajat și doborât drona”.

„Echipă excepțională!”, a declarat Radu Miruță într-o scurtă postare pe Facebook.

Și avioanele italiene au tras, dar n-au atins ținta

România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în teritoriul său aerian. Incidentul a avut loc vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău, în apropierea localității Padina.

Armata a ridicat în aer atât avioane F-16 de la baza aeriană Fetești, dar și avioane NATO Eurofighter Typhoon italiene de la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

Întâi au tras spre dronă avioanele italiene, dar racheta lansată nu a lovit ținta. La câteva minute au tras și avioanele F-16 românești.

Drona a fost doborâtă de pilotul român de pe F16.

Drona a fost detectată la ora 09.39, la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Ea a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, potrivit MApN. La ora 11.02 drona a fost doborâtă.

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