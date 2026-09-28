Prima reacție de la MAE în scandalul ambasadoarei SUA din Grecia

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat, luni, că vizita din luna martie a ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a fost pentru un eveniment al mediului privat de afaceri, nu pentru vreo negociere cu statul român.

Ministra interimară a Afacerilor Externe a fost întrebată, luni, într-o conferinţă de presă, cum comentează dezvăluirile Wall Street Journal și dacă va cere lămuriri ambasadei SUA.

„Pe parcursul întregului an în acest mandat nu am comentat niciodată informaţii nesusţinute de instituţiile publice, însă dat fiind nivelul de interes crescut în spaţiul public sunt câteva lucruri pe care cred că e cazul să le aducem în dezbaterea publică şi dinspre Ministerul Afacerilor Externe.

Unul dintre ele ţine de reprezentare oficială a punctelor de vedere ale Statelor Unite ale Americii în legătură cu reprezentanţii instituţionali din România şi mandatul de reprezentare al Statelor Unite ale Americii este acordat ambasadorului SUA în România, Darryl Nirenberg, sigur că am vorbit cu dumnealui în aceste zile”, a declarat Oana Ţoiu, conform News.ro.



Ea s-a referit şi la vizita făcută la București de ambasadoarea SUA în Grecia.



„În ceea ce priveşte vizita ambasadoarei SUA în Grecia, în România, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relaţie cu instituţiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public”, a transmis ministrul Afacerilor Externe.



Ţoiu a explicat de ce Coridorul Vertical este o prioritate pentru ţara noastră.



„Pentru România este o prioritate Coridorul Vertical şi implicarea noastră ca ţară de tranzit din cel puţin două motive. Unul dintre ele ţine de susţinerea regiunii pentru a putea să scadă dependenţa de sursele de energie din Rusia. Asta este poziţia neabătută a României de mai bine de patru ani. Noi suntem una dintre primele ţări care au renunţat la importul de gaz rusesc şi de asemenea am susţinut ca toate celelalte ţări europene să facă acelaşi lucru ca un mecanism de descurajare a războiului de la graniţa noastră. România, de asemenea, are un interes să fie ţară de tranzit pentru a asigura un angajament mai puternic al Statelor Unite ale Americii faţă de regiune. Interesele de investiţii şi cele de securitate, aşa cum ştiţi, în politica externă a Statelor Unite ale Americii au un rol de sinergie”, a declarant ministra.



Ea a adăugat că în afara formatelor oficiale, discuţiile private nu ar trebui să atingă direct poziţii de negociere ale statului român, dincolo de conversaţii care sunt similare cu conversaţiile ce se pot desfăşura oricând şi în spaţiul public.

Dezvăluirile făcute de presa americană

The Wall Street Journal a relatat vineri că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în martie, la o cină la Atena cu oficiali americani și greci, a dat de înțeles că americanii au fost implicaţi în demiterea lui Bolojan.

Un alt episod relatat de WSJ vizează Bulgaria și gazul american prin „Coridorul vertical”.

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a fost filmat pe 31 martie 2026 alături de Guilfoyle la restaurantul Isoletta din București, potrivit fotoreporterilor Flashpaparazzi, scrie G4Media.

Grindeanu era însoțit de consilierul prezidențial Florin Vlădică și fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan.

Chestionat luni, într-o conferință de presă, despre miza întâlnirii, liderul PSD a declarat că a discutat cu Guilfoyle despre rolul pe care îl are România în Coridorul Vertical de Gaze. „Un rol de tranzit. Atât”, a spus Grindeanu.

