Prima reacție de la vârful administrației Trump în scandalul ambasadoarei SUA din Grecia

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a lăudat activitatea ambasadoarei Kimberly Guilfoyle în Europa, subliniind contribuția acesteia la promovarea intereselor energetice ale Statelor Unite pe bătrânul continent.

Ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a provocat un val de reacții după ce a sugerat că SUA ar putea răsturna guverne, într-o declarație care părea să se refere la căderea guvernului român, potrivit Wall Street Journal.

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Rubio, despre ambasadoarea Kimberly Guilfoyle: „O susținătoare incredibil de eficientă a agendei președintelui în întreaga Europă”

„Ambasadoarea Guilfoyle a fost o susținătoare incredibil de eficientă a agendei președintelui în Grecia și în întreaga Europă. Președintele Trump și cu mine apreciem foarte mult activitatea esențială și leadershipul ambasadoarei în regiune.

Ea a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia și în sud-estul Europei prin proiecte regionale precum «Coridorul Energetic Vertical», un proiect susținut de ambele partide”, a transmis Rubio pe paginile de socializare ale Ambasadei SUA în Grecia.

Mesajul secretarului de stat a fost publicat vineri seară, atât în limba engleză, cât și în limba greacă.

Reacția lui Rubio a venit la o zi după ce WSJ a relatat că liderii democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților din SUA au cerut Departamentului de Stat să analizeze activitatea ambasadoarei americane în Grecia în urma dezăvluirilor făcute de The Wall Street Journal în urmă cu o săptămână.

Un alt mesaj de susținere a venit din partea secretarului pentru afaceri interne din administraţia Trump, Doug Burgum, publicat tot de Ambasada SUA la Atena.

„Ambasadoarea Kimberly Guilfoyle a fost o parteneră de neprețuit în consolidarea alianței durabile dintre Statele Unite și Grecia și în promovarea parteneriatului strategic dintre națiunile noastre în Europa de Sud-Est. Conducerea sa excepțională în domeniul dezvoltării și cooperării energetice a contribuit la facilitarea unor acorduri importante, la consolidarea securității energetice regionale și la poziționarea Greciei ca partener energetic cheie pentru Statele Unite. Kimberly s-a dovedit, de asemenea, o gazdă amabilă, care apreciază sincer prietenia profundă dintre națiunile noastre și care manifestă un angajament ferm față de promovarea intereselor noastre comune”, a transmis Doug Burgum.

Anchetă cerută de Congresul SUA

Parlamentarii democrați Jeanne Shaheen și Gregory Meeks au cerut Departamentului de Stat, condus de Marco Rubio în cadrul administrației Trump, să analizeze felul în care Guilfoyle a promovat unele afaceri din domeniul gazelor naturale în sud-estul Europei, după investigația The Wall Street Journal.

Este vorba despre aceeași anchetă a publicației americane potrivit căreia ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia a sugerat că SUA ar putea răsturna guverne, cu referire la România, dar și la Grecia.

„Putem face asta oricărei țări pe care o dorim. Putem face asta și aici”, ar fi zis Guilfoyle, a dezvăluit WSJ. Avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost prezentată conversația.

Ambasada SUA în Grecia a respins acuzațiile, susținând că Guilfoyle respectă toate regulile de etică ale Departamentului de Stat.

Ulterior, o altă publicație a detaliat momentul în care a fost rostită fraza atribuită ambasadoarei. Guilfoyle a vorbit despre România în acești termeni pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale la ambasada SUA din Atena, la care au participat peste 12 persoane, inclusiv politicieni, personal al ambasadei și personal militar, a declarat pentru Financial Times o persoană familiarizată cu subiectul.

Parlamentarii americani au cerut clarificări și privind respectarea regulilor Departamentului de Stat și în cazul unor deplasări cu avioane private de către ambasadoare, inclusiv unul plătit de directorul executiv al Aktor Group.

Contractul de gaze naturale lichefiate din SUA

Potrivit The Wall Street Journal, Guilfoyle ar fi promovat în mod repetat compania grecească Aktor, care, printr-un parteneriat cu compania energetică elenă DEPA, a semnat anul trecut un contract pe 20 de ani pentru achiziția de gaz natural lichefiat din SUA.

Wall Street Journal și Financial Times au mai relatat că Guilfoyle a participat la sfârșitul lunii martie la București la o conferință în care a lăudat acordul dintre Venture Global, o companie americană privată specializată în exportul de gaze naturale lichefiate, și asocierea dintre Aktor și DEPA.

În aceeași seară, ea și lobbyistul Christos Marafatsos s-au întâlnit la cină cu lideri ai PSD, inclusiv cu președintele partidului, Sorin Grindeanu, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Un avocat al lui Marafatsos a declarat că acesta a participat la cină cel mult 15 minute și că nu a luat parte la nicio discuție despre guvernul român.

Grindeanu a respins luni o presupusă implicare a guvernului american în răsturnarea cabinetului Bolojan și a precizat că a discutat cu Guilfoyle despre rolul pe care îl are România în Coridorul Vertical de Gaze.

„Un rol de tranzit. Atât. Nu sunt în măsură și nici nu sunt un specialist în treaba asta și nici nu îmi doresc să fiu. Dar îmi doresc ca relația României cu SUA să redevină una de parteneriat strategic”, a spus șeful PSD.