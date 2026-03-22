Prima reacție de la vârful NATO privind rachetele cu care Iranul ar putea amenința Europa

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța „nu poate confirma în acest moment” că Iranul deține rachete balistice capabile să ajungă până în capitale europene ca Berlin, Paris și Roma, cum susține Israelul, dar a spus că, dacă acest lucru se adeverește, „ar fi cu atât mai mult o dovadă” că operațiunea lansată de președintele american Donald Trump împotriva Iranului este „crucială”.

Wall Street Journal a scris că, vineri noapte, forțele iraniene au atacat cu rachete balistice baza americano-britanică Diego Garcia din largul Oceanului Indian, o locație aflată la circa 4.000 de kilometri de Iran, o distanță aproape dublă față de raza maximă de acțiune pe care se credea că o au rachetele iraniene.

Întrebat într-un interviu pentru CBS News dacă este de acord cu evaluarea făcută de Israel, care susține că baza a fost atacată cu rachete care pot ajunge până în capitale europene ca Berlin, Paris și Roma, șeful NATO a spus că nu poate confirma deocamdată acest lucru.

„Analizăm asta. Însă dacă acest lucru ar fi adevărat, ar fi cu atât mai mult o dovadă că ceea ce face președintele aici, eliminarea capacității de rachete balistice, eliminarea capacității nucleare din Iran, este crucial”, a răspuns Mark Rutte.

Potrivit Wall Street Journal, atacul iranian care a vizat baza Diego Garcia a eșuat după ce o rachetă a suferit o defecțiune tehnică, iar a doua a fost interceptată de rachetele SM-3 ale de sistemelor de apărare americane.

Un Iran nuclear, „o amenințare existențială”

Secretarul general al NATO a avertizat că un Iran dotat cu arme nucleare ar reprezenta „o amenințare directă, o amenințare existențială pentru Israel, pentru regiune, pentru Europa, pentru stabilitatea lumii”, astfel că operațiunea lansată de Donald Trump este „crucială”.

„Am văzut sondajele, dar chiar sper că poporul american va fi alături de el, pentru că face asta ca să facă întreaga lume mai sigură”, a continuat Rutte.

Întrebat din nou dacă Berlin, Paris și Roma se află în „raza de amenințare directă” a rachetelor iraniene, oficialul a explicat: „Ce știm sigur este că sunt foarte aproape de a avea această capacitate, indiferent dacă este vorba despre cazul bazei britanice Diego Garcia, încă îl evaluăm”.

„Dacă este adevărat, înseamnă că au deja această capacitate. Dacă nu este adevărat, știm că sunt foarte aproape de a o avea. Și exact de aceea simt că în Europa, cei mai mulți dintre politicieni, acest lucru rezonează cu ei. Ceea ce face președintele aici, adică degradarea capacității Iranuluiranului de a fi, din nou, un exportator de haos, haos pur și simplu, în regiune, în lume”, a mai spus el.

Șeful armatei israeliene spusese că „Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de amenințare directă”

Sâmbătă seară, șeful Forțelor de Apărare a Israelului (IDF) a vorbit despre cazul bazei Diego Garcia și a lansat un avertisment la adresa țărilor europene.

„Iranul a lansat o rachetă balistică intercontinentală în două etape, cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri, către o țintă americană de pe insula Diego Garcia. Aceste rachete nu erau menite să lovească Israelul. Raza lor de acțiune ajunge până în capitalele Europei – Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de amenințare directă”, a declarat Eyal Zamir într-un mesaj video, potrivit The Times of Israel.

Până acum, informațiile disponibile public arătau că rachetele cu cea mai mare rază operate de Iran pot ajunge la circa 2.000 de km distanță. Dacă prin acestea doar o pare a Europei de Est cădea sub umbrela amenințării balistice, cele invocate de Israel pot viza aproape întreg continentul.