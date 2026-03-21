Israel avertizează Europa după ultimul atac surpriză al Iranului: „Paris, Berlin, Roma – toate sunt în rază” / Noi atacuri iraniene în Golf. Condiția Teheranului pentru pace

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a patra săptămână, iar Israelul a amenințat că atacurile sale și ale Statelor Unite se vor înmulți „semnificativ”. Armata americană a declarat sâmbătă că până în prezent a atacat peste 8.000 de ținte. Campania împotriva Iranului, care a continuat să răspundă atacând Israelul și alte țări din regiune, se află „la jumătatea drumului”, a spus șeful armatei israeliene, Eyal Zamir.

Referindu-se la atacul iranian din noaptea de vineri ,care a vizat o bază militară americano-britanică din largul Oceanului Indian, șeful Forțelor de Apărare a Israelului (IDF) a lansat un avertisment la adresa țărilor europene.

„Chiar ieri, Iranul a lansat o rachetă balistică intercontinentală în două etape, cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri, către o țintă americană de pe insula Diego Garcia. Aceste rachete nu erau menite să lovească Israelul. Raza lor de acțiune ajunge până în capitalele Europei – Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de amenințare directă”, a declarat Eyal Zamir într-un mesaj video de sâmbătă seară, potrivit The Times of Israel.

Wall Street Journal a scris că atacul a eșuat după ce o rachetă a suferit o defecțiune tehnică, iar a doua a fost interceptată de rachetele SM-3 ale de sistemelor de apărare americane. Chiar și așa, Distanța de peste 4.000 km este un record pentru arsenalul iranian, fiind dublă față de capacitatea cunoscută anterior de Occident.

„Suntem la jumătatea drumului, dar direcția este clară”

Șeful IDF a spus că „direcția” campaniei lansate de Israel și SUA împotriva Iranului în 28 februarie „este clară”.

„Suntem la jumătatea drumului, dar direcția este clară. În aproximativ o săptămână, de Pesah, sărbătoarea libertății, vom continua să luptăm pentru libertatea și viitorul nostru”, a adăugat oficialul israelian.

El susține că regimul de la Teheran a suferit „daune extinse” în ultimele trei săptămâni, iar acestea „încep să se acumuleze într-o realizare sistemic-strategică, militară, economică și guvernamentală”.

„Drept urmare, regimul răului este mai slab, iar Iranul este mai expus și lipsit de capacități de apărare semnificative. Liderii regimului, care au dezvoltat capacități cu scopul de a ne distruge, sunt afectați și confuzi”, a mai declarat șeful IDF, Eyal Zamir.

Condițiile Teheranului pentru pace

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că o „încetare imediată a agresiunilor din partea SUA și Israelului, alături de garanții împotriva repetării lor pe viitor”, reprezintă singura cale pentru încheierea războiului și pentru prevenirea unei catastrofe regionale mai largi, a scris The Guardian.

Vorbind la telefon cu premierul indian Narendra Modi, liderul iranian a spus că orice soluție trebuie să cuprindă garanții ferme pentru a preveni atacuri militare viitoare împotriva Iranului, conform comunicatului transmis de ambasada Iranului din India.

Comisia parlamentară de politică externă și securitate națională a vehiculat o condiție suplimentară pentru încheierea războiului. Prin vocea unui purtător de cuvânt, forul a declarat că Iranul ar trebui să primească un loc permanent în Consiliul de Securitate al ONU, cu drept de veto, potrivit publicației de opoziție Iran International, un canal de televiziune prin satelit în limba persană și o agenție de știri digitale multilingvă cu sediul la Londra.

Noi atacuri iraniene asupra țărilor din regiune

Teheranul a declarat sâmbătă că forțele sale navale au distrus facilități ale bazei Al-Mihad din Emiratele Arabe Unite și ale bazei aeriene Ali Al Salem din Kuweit, pe care le acuză că au fost folosite în atacuri împotriva Iranului, a scris Al Jazeera.

Escaladarea atacurilor iraniene împotriva națiunilor din Golf reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității și securității regionale, au avertizat sâmbătă președintele egiptean Abdel-Fattah el-Sissi și prințul coroanei saudite, Mohammed bin Salman. Liderul Egiptului a condamnat atacurile și a transmis un mesaj de solidaritate cu Regatul și celelalte țări afectate.

Atacuri repetate au fost înregistrate și la Baza Victoriei din Bagdad, Irak. Operațiunile nu au fost revendicate, însă baza s-a confruntat în ultimele zile numeroase lovituri din partea milițiilor susținute de Iran.

Baza găzduiește un centru de suport logistic al SUA și forțele aeriene irakiene. În apropiere este situată și o închisoare în care se află aproximativ 5.000 de prizonieri, luptători din gruparea armată ISIS, fiind o locație foarte importantă atât pentru Irak, cât și pentru SUA.

Iranul amenință că ar putea lovi „parcuri” și „destinații turistice de oriunde din lume”

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul Abolfazl Shekarchi, a declarat la televiziunea de stat „destinațiile turistice de oriunde din lume” ar putea deveni țintele Teheranului.

„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le deținem despre voi, nici măcar parcurile, zonele de agrement și destinațiile turistice de oriunde din lume nu vor mai fi sigure pentru voi”, a declarat oficialul militar iranian, potrivit AP și New York Post.

Declarația lui Shekarchi, care nu a nominalizat ținte concrete, reaprinde temerile că Teheranul ar putea recurge la atacuri teroriste în afara Orientului Mijlociu pentru a pune presiune pe adversarii săi.

Peste 20 de țări, printre care și România, declarație privind deblocarea Ormuzului

Declarația comună privind libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, o rută energetică majoră vizată acum de o blocadă iraniană, a fost semnată de peste 20 de state, printre care și România.

Țările care au aderat la inițiativă își exprimă „disponibilitatea de a contribui la eforturile corespunzătoare pentru asigurarea libertății de trecere prin Strâmtoare” și salută „angajamentul națiunilor care participă la planificarea preparatorie în acest sens”.

Pe lângă România, declarației semnate inițial de Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia s-au mai alăturat Canada, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Cehia, Bahrain, Lituania, Australia și Emiratele Arabe Unite, conform actualizării de pe site-ul guvernului britanic.

Pe timp de pace, prin strâmtoarea Ormuz trece aproximativ o cincime din transporturile mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate, însă implicațiile blocadei iraniene depășesc sfera energiei. Pentru țările din Golful Persic este ruta celor mai multe dintre transporturile de alimente pe care le importă regiunea, a scris CNN într-o analiză.