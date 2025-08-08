Prima reacție din USR la modificările la Pilonul 2 de pensii: „O încălcare a proprietății private”

Retragerea a maximum 25% din banii din pilonul 2 de pensii după obținerea deciziei de pensionare, măsură anunțată de Guvernul Bolojan, este o „încălcare a proprietății private”, acuză deputatul USR Claudiu Năsui. El consideră că câștigătorii sunt administratorii fondurilor de pensii, care sunt plătiți din comisioane calculate asupra activelor totale.

Cei peste 9 milioane de români care au pensii private (Pilonul II, obligatoriu și Pilonul III, facultativ) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maximum 25% din sumă, iar restul, lunar, pe întreaga durată de viață, potrivit unui proiect de lege discutat vineri de guvern.

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, consideră că acestă decizie încalcă proprietatea privată și convenția care a stat la baza Pilonului 2 de pensii.

„Cei care au doar de pierdut sunt românii. Pierd un drept pe care îl aveau, pierd accesul la banii pe care i-au economisit, pierd oportunitățile și opțiunile care le-ar fi fost deschise dacă își primeau banii. Mulți s-ar putea să aibă nevoie de acei bani, se bazau pe ei și se așteptau să îi primească, s-ar putea la 65 de ani să aibă datorii cu dobânzi mai mari decât randamentul fondurilor din pilonul 2. Motiv pentru care ar renta să-și retragă banii și să-și ramburseze creditul mai mult decât să plătească dobânzi mari ca să-și țină banii în investiții cu randament mic”, spune Năsui.

El consideră că cei care vor câștiga sunt administratorii fondurilor de pensii: „Deci dacă românii nu își mai pot retrage decât 25% din bani, activele totale rămân mai mari, deci administratorii iau comisioane mai mari. Și mai câștigă într-un fel. Presiunea să ofere condiții mai bune pentru plata eșalonată sau renta viageră este mai mică. Pentru că românii nu mai au opțiunea pe masă de a-și colecta banii puși deoparte. De ce să ofere condiții mai bune, dacă românii oricum nu vor avea de ales și sunt obligați să ia doar 25% din bani?”.

Al doilea câștigător este statul, pentru că fondurile de Pilon 2 investesc ~65% din bani în titluri de stat, spune Năsui.

„Legea asta pare a fi copiată din alte țări unde fondurile au făcut lobby pentru un astfel de privilegiu. Proiectul ar fi „apărut” din birourile ASF și din senin, fără să fie anunțat sau discutat. Ar fi o greșeală implementarea în România.

Cei mai loviți ar fi tot cei mai săraci. Pentru că cei bogați au deja alte economii, alte investiții, și alte surse de venit suplimentare. Dar cei mai săraci, care nu au avut opțiunile astea în viață, vor fi forțați să accepte plăți mici și un nivel de trai mai scăzut. Adică tocmai cei pe care acest Pilon 2 ar fi trebuit să îi ajute.

Legea asta nu este decât o formă de expropriere lentă și mascată sub pretenția că „protejează sistemul” și pe beneficiari. De fapt, când a venit vremea să plătească banii puși deoparte de români, nu vor să îi dea”, adaugă deputatul USR.