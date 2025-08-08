„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii”. Lider din coaliție, mesaj ferm privind modificările la Pilonul 2 de pensii

Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că nu au existat consultări în coaliție pe acest subiect. Reacția vine după ce pe agenda Guvernului s-a aflat un proiect de lege privind pensiile private obligatorii.

Guvernul a decis să amâne cu o săptămână adoptarea acestui proiect de lege, pentru a extinde aria de consultare referitoare la acest proiect de lege, au precizat pentru HotNews.ro alte surse din Guvern.

„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință”, a scris Kelemen Hunor pe pagina sa de Facebook.

Liderul UDMR, partener în coaliție, a precizat că partidul pe care îl conduce nu va fi de acord cu îngrădirea drepturilor românilor legate de pilonul II.

„În coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii”, a mai spus Kelemen Hunor.

Schimbări majore în Pilonul II de pensii

Potrivit proiectului de lege aflat vineri pe masa Guvernului, cei peste 9 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilonul II de pensii) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maxim 25% din sumă, iar restul, lunar, pe întreaga durată de viață.

Există și o excepție: dacă în cont ai mai puțini bani decât „de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public” (echivalentul a 15.372 de lei la sfârșitul anului trecut), atunci poți încasa banii la fel ca până acum.

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) acuză că proiectul nu ține cont de interesele oamenilor care au pensii private, ci de interesele administratorilor de fonduri de pensii.

Acesta reclamă că la aceste reglementări nu au fost luate în considerare propunerile asociațiilor de consumatori, iar prevederile avantajează administratorii de pensii private, nu oamenii care au pensii private.

„Din punctul nostru de vedere, proiectul lasă foarte mult de dorit și nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei. Se propune ca banii acumulați în conturile de pensie privată să nu mai poată fi retrași la pensionare, ci maxim 25% din această sumă. În plus, perioada pentru plățile eșalonate se dublează, de la 5 la 10 ani, ceea ce, în contextul uneia dintre cele mai scăzute speranțe de viață din UE, va face ca mulți să nu mai apuce să se bucure de banii acumulați”, atenționează Alin Iacob pe contul său de LinkedIn.



Iacob spune că asociația pe care o conduce a făcut propuneri la acest proiect, dar toate au fost respinse de ASF.

Explicațiile ASF: „Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde să-ți poți retrage toți banii”

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, instituția responsabilă de proiectul de reformă, a explicat într-o conferință de presă motivele pentru care a decis să facă o reformă a pensiilor din pilonul II.

„Mecanismul este construit în două direcții principalele, pe două forme de extracție pensie privată: pensia de tip retragere programată care se va plăti pe o perioadă determinată cu garanția rambursării integrale a activitului cumulat și pensia viageră cu plată pe toată durata de viață a participantului. Este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul cumulat”, a explicat Petrescu.

El a explicat cu proiectul de lege a fost în primă lectură în ședința de guvern de astăzi și urmează o consultare extinsă pe prevederile lui.

Întrebat despre modificarea care nu mai permite românilor să retragă toți banii după pensionare, președintele ASF a afirmat că aceasta a fost o măsură tranzitorie introdusă în lege în 2018. „Ne îndreptăm către un vârf de sarcină 2030 într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor ieși la pensie”, a explicat el. Întrebat dacă contractul semnat de oameni este nul în acest moment, el a răspuns că „este vorba despre o actualizare”.

„Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde să-ți poți retrage toți banii”, a mai motivat el decizia de a modifica actualele prevederi din lege.

Ileana Horvath, directoare în ASF, cu responsabilități pe pensiile private a oferit drept model de inspirație pentru noua lege cazul Bulgariei.

„Bulgaria este un exemplu foarte concludent. Ei au același sistem de pensii privte ca și la noi și legea lor de plată prevedere o sumă forfetară de 25% și apoi rata lună până la stingerea banilor aflați în contul indiviual de pensii pe maxim 10 ani”, a declarat Horvath.