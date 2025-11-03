Prima ruptură masivă între Georgescu și Simion. Întâlnirea din biserica goală, cu ușile închise

După ce Călin Georgescu a cerut susținătorilor să boicoteze alegerile din București, pentru că vor fi „o farsă”, AUR a venit în conferință de presă și a spus: „Îndemnăm pe toţi cetăţenii bucureşteni care au drept de vot să meargă la vot”. George Simion, pe care Călin Georgescu l-a luat peste picior acum câteva luni, numindu-l „protejatul meu mai tânăr”, s-a separat.

Oricât i-a surprins și speriat Călin Georgescu pe aceia dintre români care nu-l plac, nimeni n-a fost mai uimit, confuz și cătrănit decât George Simion, în noiembrie 2024. După o muncă de ani de zile și după ce umpluse în campania prezidențială gările țării cu tineri și brațele oamenilor cu programul său electoral, președintele AUR s-a văzut întrecut în turul 1 de către un outsider răsărit de pe TikTok: Călin Georgescu.

Pe culoarul naționalismului, Simion știa că aleargă singur și s-a trezit pe locul 2.

Abia atunci Simion și-a amintit episodul straniu în care l-a cunoscut pe Georgescu, moment care a ieșit la iveală din indiscrețiile publice ale apropiaților săi, Gigi Becali și Dan Diaconescu, dar și din alte mărturii, culese din mediile politice pentru acest articol.

Discuția Simion – Georgescu din biserica goală, cu ușile închise

Cu câțiva ani în urmă, reiese din corelarea a mai multe surse, Călin Georgescu a vrut să-l întâlnească pe George Simion. Simion s-a dus la discuție din postura de noua stea a naționalismului românesc. Întâlnirea a avut loc într-o biserică goală, cu ușile închise.

Președintele AUR a cunoscut mai bine, că-l știa un pic dinainte, un personaj cu numele Călin Georgescu despre care i s-a părut că vorbește în dodii. Asta până când a avut impresia că „Georgescu e nebun de-a dreptul, așa mi-a zis Simion”, a povestit Gigi Becali. Patronul FCSB îl cunoștea pe preotul care slujea la biserica închisă pentru întâlnire.

Clipa în care Simion a fost sigur că are în față pe cineva care bate câmpii a fost acela în care Georgescu i-a spus, în biserică: „Eu o să fiu președinte, jocurile sunt făcute. Tu o să faci… partidul o să…”.

Simion s-a simțit umilit, că nu venise la o ședință de primit indicații. I se repartizase un rol subaltern, Georgescu se raporta la Simion și la AUR ca la elemente de detaliu a unui proiect unde el era soarele și luna.

George Simion nu a dat nici un credit versiunii lui Georgescu și a răsuflat ușurat când a plecat de la întâlnire.

Șocul că „planul funcționează”

Conversația din biserică s-a întâmplat cu mai bine de un an înaintea alegerilor prezidențiale. Imaginați-vă șocul lui George Simion când Călin Georgescu l-a întrecut net în turul 1 din noiembrie 2024.

Părea că planul nebunesc funcționează așa cum i-a fost povestit în biserică. Nici Simion, nici altcineva de la AUR, nu înțelegea nimic.

Ce se petrecuse la alegeri era anapoda, din perspectiva lor. De ce inclusiv simpatizanții AUR îl aleseră pe Georgescu și nu pe Simion? Partidul intrase într-o transă, au relatat mai mulți oameni din interior, pentru HotNews. Unica explicație unificatoare era „planul subteran”, ajutorul exterior de care beneficia Georgescu.

Claudiu Târziu a spus că poate e mai simplu: publicul nu vede în Simion pe cineva suficient de copt, de echilibrat pentru prezidențiale. Simion s-a supărat.

AUR a rămas în versiunea enigmaticului sprijin acordat lui Călin Georgescu. L-a și suportat pe Georgescu, toată primăvara și vara lui 2025, încercând să nu supere puterea subterană care părea că poate face președinte pe cine decide ea.

Exact la fel i-a spus Georgescu unei judecătoare

Povestea cu Georgescu anunțând oamenii în avans că el va fi președinte, pe baza unui proiect puternic și secret, se corelează cu ceea ce a relatat procurorilor judecătoarea Adriana Stoicescu de la Timișoara.

Stoicescu a povestit că, în urmă cu câțiva ani, Georgescu i-a propus s-o numească ministrul justiției. De unde până unde? Pentru că totul e pus pe roate ca el să fie președinte, i-a explicat Georgescu.

Georgescu din povestea magistratei a folosit exact aceleași cuvinte precum cele rostite de Georgescu în biserică, fără ca judecătoarea să cunoască acest ultim episod. Stoicescu a refuzat orice intrare în politică, dar a fost frapată de episod, ca și Simion, mai târziu.

„Protejatul meu mai tânăr”

După anularea alegerilor, în decembrie 2024, Călin Georgescu l-a tratat rece pe George Simion. Uneori, cu spatele, la propriu, ca în celebra imagine din secția din Școala Gimnazială nr 1, din Mogoșoaia, în mai 2025.

Călin Georgescu și George Simion, în secția de votare din Mogoșoaia | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cei doi au venit împreună în secție, la turul 2 Nicușor Dan – George Simion. Vedeta momentului a fost Georgescu, nu Simion, care se bătea să ajungă președinte. În fața a zeci de camere, Georgescu nici nu l-a privit pe candidat, disprețul său era palpabil.

Decisiv pentru Simion a fost momentul de la Marius Tucă Show, când Georgescu l-a numit pe șeful AUR: „Protejatul meu mai tânăr”, într-o demostrație de rușinare publică a lui Simion. Apoi au fost împreună, la Anca Alexandrescu. În fața camerelor, George Simion părea că va cădea de la masă după ce tocmai fusese tratat ca un băiat de mingi.

Șeful principalului partid de opoziție din România era tratat ca atunci când șeful trage de tablă, iar tu rămâi cu scaunul și farfuria în brațe, în afara cadrului mesei.

Episoadele au avut loc cu câteva zile înainte de turul 2. Probabil că n-au existat momente mai grele în campanie pentru Simion, tocmai pentru că s-au petrecut în fața publicului fidel, în fața oamenilor care se simțeau reprezentați de AUR.

AUR merge fără Georgescu

Ce s-a întâmplat în ultimele ore pe tema alegerilor din București arată că „Protejatul meu mai tânăr” a simțit că a venit timpul să iasă de sub patronajul maestrului pe care i l-a livrat destinul și în care n-a crezut niciodată, de fapt.

Călin Georgescu a spus că alegerile din București sunt o farsă și și-a îndemnat simpatizanții să le boicoteze. Imediat AUR a făcut o conferință de presă în care trei lideri, Marius Lulea, Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu, au spus că partidul merge înainte. ”Ne vom anunța propriul candidat”.

Avocatul Piperea e un mai vechi constatar al lui Georgescu, despre care a spus că nu e un om de echipă. Era de așteptat. Peiu se ocupă de oferta economică a partidului. Dar Lulea e altceva.

Este exclus ca prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea, probabil cel mai apropiat om de Simion din toată conducerea partidului, să fi vorbit într-un moment atât de tensionat fără ca decizia să fie asumată de președintele Simion. Ușile s-au închis și întâlnirea s-a mutat în arenă.