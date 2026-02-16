Prima ședință a coaliției după câteva săptămâni de pauză. Miniștrii PSD refuză să își dea avizul pentru reforma administrației 

Liderii partidelor de la guvernare se întâlnesc luni, după trei săptămâni de pauză, ca să discute, din nou, despre reforma administrației, în contextul în care miniștrii PSD au anunțat că nu semnează avizele necesare pentru adoptarea reformei.

Senatorul USR, Ștefan Pălărie a acuzat PSD de tergiversarea adoptării pachetului de reformă a administrației luni dimineață la Parlament.

„Nu cred ca domnul Bolojan este cel care conduce la această stare de instabilitate, ci mai degrabă, modul în care colegii de la PSD au agreat rând pe rând, tot felul de etape ca mai apoi să se răzgândească și să vină cu condiții noi”, a spus Pălărie făcând referire la faptul că miniștrii PSD refuză să semneze avizele pentru adoptarea reformei administrației.

În replică, Sorin Grindeanu a repetat, înainte să plece de la Parlament la ședința coaliției, că PSD nu e de acord cu tăierile de salarii în domenii precum sănătatea sau educația:

„Dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord. Le urăm succes”.

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților Naționale se întâlnesc de la ora 13:00, iar principalul punct al discuțiilor este legat tot de adoptarea reformei administrației.

Mai mulți miniștri social-democrați nu vor să semneze avizul pentru proiectul de reformă. Este vorba despre un aviz consultativ, dar ca să intre pe ordinea de zi a ședințelor de Guvern proiectul are nevoie de toate avizele, fie că sunt negative sau pozitive.

PSD cere ca reforma administrației să fie modificată astfel încât tăierile de 10% din salarii să nu se aplice ministerelor care au trecut deja printr-o reorganizare, cum e Ministerul Agriculturii, de exemplu.

De asemenea, social-democrații se opun și tăierilor în sistemul medical, în educație și celor din domeniul ordinii publice.

Miniștrii PSD, împotriva tăierilor la sănătate și educație

Săptămâna trecută, printr-un comunicat de presă, PSD a cerut celorlalte partide „să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România”.

Social-democrații susțin că reducerea salariilor buge­ta­rilor „la grămadă, cu toporul, nu este reformă”. „PSD nu va susține o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar”.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat, tot săptămâna trecută, la Antena 3 CNN, că este „total împotriva” reducerii cu 10% a salariilor din sistemul medical.

„Mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se țină cont de particularitățile sistemului de sănătate. Sistemul de sănătate are anumite particularități, este înainte de toate o zonă de siguranță națională, în al doilea rând aici nu vorbim despre un Excel în care niște calcule ies frumos, vorbim despre viața unor oameni care pot fi puși în pericol dacă nu suntem atenți la aceste nuanțe și la aceste detalii”, a declarat Rogobete.

Potrivit informațiilor HotNews, Rogobete a prezentat o alternativă pentru reducerile incluse în proiectul de reformă a administrației. Printre măsurile propuse de ministrul Sănătății se numără și o reorganizare a spitalelor.

Aceleași surse precizează că miniștrii PSD vor aviza proiectul de reformă a administrației atunci când va exista și decizie politică, adică consens în coaliție.

Marcel Ciolacu nu exclude ruperea coaliției

Fostul premier PSD, Marcel Ciolacu a declarat duminică seara într-o intervenție la Antena 3 CNN că nu exclude ruperea coaliției:

„Nu exclud, dimpotrivă. Părerea mea că lucrurile spre asta duc, spre ruperea actualei coaliţii, dar eu nu recomand, cu toate riscurile, nu recomand ruperea acestei coaliţii. Eu cred că trebuie discutat şi încercat până la capăt, pentru că o criză politică în România va agrava şi mai mult climatul economic, ceea ce noi nu ne permitem”, a declarat Marcel Ciolacu potrivit News.ro.

Ciolacu a spus și că USR nu ar fi trebuit să fie inclus în coaliția de guvernare. Apoi a declarat că cel mai bun lucru pentru România este să se rupă coaliția și să aibă loc alegeri anticipate:

„Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem la alegeri anticipate”.

Reforma administrației publice centrale și locale vizează scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal, inclusiv prin tăierea a mii de posturi, și va fi adoptată de Guvern prin ordonanță de urgență.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că pachetul privind reforma administrației ar trebui adoptat cel mai târziu în ședința de joi a Guvernului: „Înseamnă ca fiecare dintre cei care deține o funcție publică trebuie să pună în practica această decizie. Dar e adevărat că s-a lăsat libertatea fiecăruia să o pună în practică așa cum dorește”.

„Asta înseamnă că va intra în aplicare imediat, în condițiile în care vedeți că am încercat să corectăm aberația legată de pensiile speciale, în care magistrații se pensionează la 48-49 de ani cu pensie cât ultimul salariu, de luni de zile, din vara anului trecut, trecem prin amânările pe care le vedem și atunci sunt lucruri care nu depind de guvern”, a spus Bolojan.

El a făcut aceste declarații la Europa FM, întrebat cum comentează faptul că secretarul general al Guvernului, Radu Oprea (PSD), a spus că nu face tăieri de posturi, pe care le-a comparat cu Auschwitz.