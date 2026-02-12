Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, susține că declarația în care compară tăierile de posturi cu Auschwitz a fost „interpretată greșit” / HotNews publică înregistrarea AUDIO cu afirmația sa

Secretarul general al Guvernului a afirmat, joi, într-o postare pe Facebook că a folosit cuvinte „tari”, însă în mod „neofensator”. „Dacă ele au trezit prietenilor mei evrei din România, din Israel sau de oriunde din lume amintiri dureroase, îmi cer scuze”, a scris Radu Oprea, în mesajul său. HotNews publică înregistrarea audio cu discuția cu secretarul general al Guvernului.

În mesajul său postat după ce i s-a cerut demisia atât din PNL, cât și USR, Radu Oprea a afirmat că a rostit „niște cuvinte care au fost interpretate greșit”.

El susține că nu a vrut să compare o „«reformă» (am pus ghilimele pentru că scopul unei reforme nu trebuie să fie acela de a tăia un număr de posturi, ci de a modela, transforma, schimba un mod de a face lucrurile cu unul mai bun, mai performant, mai eficient) cu cea mai mare crimă a umanității, Holocaustul, când au murit peste șase milioane de evrei”.

Cuvinte „tari”, folosite „neofensator”

„Comparația nu îmi aparține și, repet, nu mi-a trecut prin gând așa ceva, ci este a unui nimeni din Iași”, mai spune Radu Oprea, care se referă la vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, care îi ceruse demisia și l-a acuzat de „exces grav de ignoranță”.

Radu Oprea afirmă apoi că „scopul cuvintelor tari pe care le-am folosit, neofensator, este acela de a atrage atenția asupra altei idei”.

„Dacă dezumanizăm în discursul public folosind cifre și statistici, uitând că în spatele lor sunt ființe umane cu trăiri, dorințe, responsabilități, probleme personale, legături sociale din care derivă alte responsabilități, contracte de împrumuturi cu bănci și așa mai departe, riscul de a crea tensiuni sociale este foarte mare”, scrie Radu Oprea, în mesajul său de pe Facebook.

AUDIO: „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz”

Întrebat de HotNews, miercuri, despre ce „tăiere de posturi” a făcut anul trecut în cadrul SGG, Radu Oprea a spus: „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri”.

El a mai afirmat că nu a semnat reducerea cu 40% a posturilor din Cancelaria premierului Ilie Bolojan, anunțată din vara anului trecut, deoarece implementarea printr-o ordonanță de urgență, cum vrea Mihai Jurca, șeful Cancelariei, ar fi contrară legii. În replică, Mihai Jurca a negat că este o problemă de legalitate.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „O declarație politică”

Întrebată joi de HotNews, care e poziția premierului cu privire la afirmațiile lui Radu Oprea, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat că instituția nu are o poziție, deoarece „subiectul nu a fost discutat în ședința de Guvern de astăzi”.

„Nu am discutat cu domnul prim-ministru acest subiect, al declarației domnului Oprea. Nu au fost un subiect pe ordinea de astăzi a ședinței de Guvern”, a răspuns Dogioiu.

Ea a adăugat: „Nu comentez declarații politice, știți foarte bine acest lucru. Aceasta a fost o declarație politică”.