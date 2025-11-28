Prima ședință a conducerii USR după izbucnirea scandalului legat de studiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, în timpul conferinței de presă în care vorbește despre decizia SUA de a retrage din militarii americani din România Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Biroul Național al USR se va întruni vineri, de la ora 12:00, în prima ședință a conducerii partidului după izbucnirea scandalului legat de neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, dezvăluite de Libertatea.

Surse din USR declară, pentru HotNews, că ședința de vineri de la ora 12:00 este una obișnuită, recurentă, care are loc la fiecare final de săptămână. Nu e clar dacă va fi discutată și situația ministrului Ionuț Moșteanu în ședința de vineri.

„Nu am fost informați că ar fi subiectul Moșteanu pe ordinea de zi”, au declarat surse din conducerea USR pentru HotNews. Pe de altă parte, alte persoane din conducerea USR spun că subiectul va fi cu siguranță abordat.

„I se va cere retragerea sprijinului politic”, spun alte surse din partid.

Și Digi24.ro a relatat despre ședința USR de vineri, precizând de asemenea că o parte din conducerea USR va cere retragerea sprijinului politic pentru Ionuț Moșteanu, citând surse din partid.

Neclaritățile din CV-ul lui Moșteanu

În primele poziții publice pe care le-a ocupat, consilier la Ministerul Transporturilor și membru în mai multe CA-uri, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apare facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra, scrie Libertatea. Atheneum a negat că l-a avut student pe actualul ministru al Apărării.

Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legii de atunci, studii superioare.

Ministrul și-a trecut atunci în CV-ul său că a studiat, între 1996 și 2000, Management, la universitatea privată Athenaeum din București. După cum reiese din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu, în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu i-a fost student și că specializarea Management nu era activă în acei ani, fiind autorizată abia în anul 2020. CV-ul în care era trecută Universitatea Athenaeum a fost șters de pe site-ul Tarom, la porțiunea care conținea prezentarea lui Moșteanu, ca membru în Consiliul de Administrație.

După ce a devenit parlamentar, în versiuni ulterioare ale CV‑ului, Moșteanu a trecut că a urmat studiile unei alte universități private: Universitatea Bioterra, între 1996-1999, studii pe care le-a finalizat în 2015.

Explicațiile ministrului: „O greșeală care mă jenează”

După informațiile publicate de Libertatea privind faptul că într-un CV mai vechi apare facultatea Athenaeum , unde potrivit școlii n-a fost student niciodată, ministrul Moșteanu, membru USR, a recunoscut, pe pagina sa de Facebook, că mențiunea privind Athenaeum din primul său CV public a fost „o greșeală”. Și a publicat diploma de licență obținută la Bioterra, la Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic.

„Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licență pentru a lămuri lucrurile”, a scris Ionuț Moșteanu.

În continuare, ministrul prezintă „povestea studiilor” sale:

„Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.

Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială”, a scris Ionuț Moșteanu.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a mai transmis ministrul.