Prima şedinţă a noului Parlament din Republica Moldova va fi condusă de comunistul Vladimir Voronin

Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, fostul preşedinte Vladimir Voronin, va prezida prima şedinţă a Legislativului moldovean în cadrul căreia noii deputaţi vor depune jurământul, vor forma grupurile parlamentare şi îşi vor alege preşedintele. El este cel mai în vârstă parlamentar moldovean.

Voronin a fost ales în noul Parlament al Republicii Moldova pe listele Blocului „Patriotic”. La 84 de ani, el se află la al nouălea mandat de deputat şi are o carieră politică de peste trei decenii. A fost şi preşedinte al statului în două mandate consecutive, în perioada 2001-2009.

Potrivit legislaţiei din Republica Moldova, la constituirea unui nou Legislativ, decanul de vârstă prezidează prima ședință până la formarea organelor de conducere. Vladimir Voronin a mai condus prima şedinţă a Parlamentului şi în 2010, el fiind decan de vârstă şi în urmă cu 15 ani, potrivit Radio România Actualităţi.

Preşedintele singurului partid comunist care a revenit la putere

Voronin a fost membru al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Până în anul 1966, a fost șef al brutăriei din satul Criuleni. Între anii 1966-1971, a fost director al Fabricii de Pâine din Dubăsari. În anii ’80, a ocupat mai multe funcţii administrative în Partidul Comunist din Moldova, iar în perioada 1989-1990, a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Interne al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, având gradul de general-maior de miliție. După destrămarea Uniunii Sovietice, Voronin s-a implicat activ în politica Republicii Moldova. În 1993, a devenit unul dintre fondatorii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), formațiune pe care a condus-o de la început și care a rămas sub influența sa până în prezent.

Ascensiunea sa a venit în 2001, când PCRM a câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, iar Voronin a fost ales președinte al Republicii Moldova. Sub conducerea sa, PCRM a devenit primul și singurul partid comunist din spațiul post-sovietic care a revenit la putere prin alegeri democratice. După proteste violente, în aprilie 2009, în urma cărora alegerile parlamentare au fost contestate, Voronin a fost forțat să accepte repetarea scrutinului. La scurt timp, PCRM a pierdut puterea, iar el a renunțat la funcția de președinte al statului, revenind la activitatea parlamentară.

Cei mai tineri parlamentari

Din 101 deputaţi aleşi de moldoveni în urma scrutinului de duminică, 12 au sub 35 de ani, arată portalul diez.md. Cei mai tineri au 26 de ani: Anastasia Nichita (PAS), fostă luptătoare medalită cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 şi fostă campioană mondială în 2022 şi Eugeniu Sinchevici (PAS), aflat la al doilea mandat de deputat.

Viitorul for legislativ va fi format din cinci formațiuni, conform datelor publicate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Luni după-amiază, Comisia Electorală Centrală a încheiat centralizarea proceselor-verbale din toate cele 2.274 de secții din Republica Moldova și Diaspora. Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat în prezent la guvernare, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.

PAS a câștigat detașat cu 50.20% din voturi, ceea ce îi asigură 55 de mandate din 101 și majoritatea parlamentară.

Potrivit datelor preliminare publicate de CEC, „Blocul Patriotic” a obținut 24.17%, ceea ce înseamnă că va avea un total de 26 mandate, potrivit proiecțiilor. Blocul electoral „Alternativa” a obținut 7.96% și va avea 8 parlamentari, iar Partidul Nostru (6.20%) și „Democrația Acasă” (5.62%) va avea fiecare câte șase mandate, conform proiecțiilor.

Până la 5 octombrie 2025, Comisia Electorală Centrală urmează să aprobe procesul-verbal privind rezultatele votării pe țară și să întocmească raportul privind rezultatele alegerilor. În termen de 10 zile după primirea documentelor de la CEC, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea scrutinului și, după caz, validează mandatele deputaților aleși și listele candidaților supleanți.