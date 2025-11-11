Prima sentință în dosarul uciderii afaceristului Adrian Kreiner: Doi dintre inculpați au primit închisoare pe viață

Laurențiu Ghiță și Cristian Marian Minae au fost condamnați marți de Tribunalul Alba la închisoare pe viață în dosarul de omor calificat, în timp ce Cosmin Zuleam a primit 30 de ani de închisoare, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției. Ea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

​Ce trei bărbaţi sunt acuzaţi de uciderea omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner, în noiembrie 2023. Toți trei au fugit din țară după crimă. Ghiță și Minae au fost extrădați și sunt încarcerați, în timp ce Zuleam este în continuare dat în urmărire.

Pe 6 noiembrie 2023, cei trei au intrat în casa omului de afaceri pentru a fura bunuri de valoare şi în urma loviturilor aplicare l-au ucis.

Marți, Tribunalul Alba l-a condmanat la închisoare pe viață pe Cristian Marian Minae pentru fapta de omor și la un total de 33 de ani pentru restul acuzațiilor. Laurențiu Ghiță a primit închisoare pe viață pentru omor calificat și 37 de ani pentru celelalte acuzații. În cazul ambilor, a rămas prin contopiere pedeapsa închisorii pe viață.

Cosmin Zuleam a fost condamnat la 22 de ani pentru omor și un total de 24 de ani pentru celelalte acuzați. Prin contopire a rezultat pedeapsa de 30 de ani de închisoare.

Cei trei au fost obligați să plătească fostei partenere și fiicei omului de afaceri daune morale totale de 450.000 de euro.

Cum s-a desfășurat crima

În seara de 4.11.2023, s-au deplasat pe strada unde se afla imobilul omului de afaceri Kreiner Adrian, unul dintre inculpaţi aflând de la un cunoscut că acesta este un om de afaceri înstărit şi deţine valori importante în locuinţă. Au supravegheat locuinţa dintr-un imobil nelocuit situat vis-a-vis, iar în noaptea următoare, după ce au constatat că senzorii de mişcare amplasaţi pe gard nu sunt activaţi, au hotărât să pună în aplicare planul, potrivit procurorilor.

”În data de 6.11.2024, inculpaţii, purtând cagule, au pătruns în curtea şi locuinţa familiei Kreiner la ora 2,36. Aici l-au găsit pe acesta în camera de la parter şi l-au agresat fizic exercitând multiple acte de violenţă la nivelul capului, trunchiului, precum si membrelor. Acţionând conjugat şi coordonat, cei trei au procedat la imobilizarea numitului Kreiner Adrian, pe care l-au legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate şi picioarele cu aceeaşi sfoară.

Victima a fost apoi aşezată pe abdomen, în poziţia similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferinţe extrem de puternice. Auzind zgomot, fiica omului de afaceri care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta. Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor de unde a apelat serviciul 112.

Doi dintre inculpaţi au urmat-o şi au pătruns în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta. Prin utilizarea de ameninţări şi de violenţe fizice, au sustras de la fiica omului de afaceri sumele de aproximativ 40 de euro şi 100 de lei, pe care aceasta le avea în portofel, iar de pe un corp de mobilier au sustras 16 ceasuri, de diferite mărci, având o valoare totală de peste 200.000 de euro.

Persoanei vătămate i s-a cerut să indice locul unde ţin banii şi pentru că aceasta nu îl cunoştea, dându-şi seama şi de faptul că fusese alertată poliţia, au hotărât să plece. Unul dintre inculpaţi a avertizat-o să nu iasă din cameră, altfel o va omorî, afirmând că în acel moment va merge să îi omoare tatăl”, arată anchetatorii.

Acelaşi inculpat s-a reîntors la omul de afaceri Adrian Kreiner şi ”a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier şi la instalarea comei”.

În dimineaţa de 06.11.2023, cei trei inculpaţi au plecat separat spre municipiul Deva, unde s-au reîntâlnit, şi cu autoturismul lăsat acolo s-au deplasat în Dumbrăviţa, ulterior părăsind ţara cu scopul de a se sustrage răspunderii penale.



