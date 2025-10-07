Prima universitate care suspendă cursurile din cauza codului roșu de ploi torențiale, „pentru siguranța studenților și cadrelor didactice”

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunțat că a decis ca miercuri, 8 noiembrie, să suspende toate cursurile cu prezență fizică și să mute, unde e posibil, activitățile în mediul online.

„Pentru siguranța studenților, cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, toate activitățile didactice se vor desfășura în mediul online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice din cadrul SNSPA”, precizează universitatea.

„Activitățile care nu pot fi desfășurate în format online vor fi reprogramate și recuperate, conform deciziilor fiecărei structuri academice”, completează SNSPA.

Este prima universitate care ia o asemenea decizie. Miercuri vor fi închise și grădinițele și scolile din București și alte cinci județe din țară.

Potrivit meteorologilor, vremea rea va atinge un apogeu miercuri, zi pentru care au emis un cod roșu pentru București și pentru Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov. Alte alerte meteo sunt valabile în aproximativ jumătate de țară.

Reprezentanţii Departamentului pentru Situații de Urgență fac mai multe recomandări pentru populație, printre care şi aceea de a fi amânate activităţile în aer liber.