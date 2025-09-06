Primar acuzat că blochează un proiect care oferă gratuit absorbante elevelor din medii defavorizate: „Costul e infim, cât a cheltuit pe legitimațiile inutile ale consilierilor”

Proiectul vizează distribuirea gratuită a absorbantelor în trei școli din municipiul Brașov și presupune costuri în valoare de 20.000 de lei anual, potrivit consilierei locale Ilinca Ghiza, de la USR, care l-a inițiat. Aceasta îl acuză pe primar că refuză să pună proiectul pe ordinea de zi.

„N-am nicio problemă cu absorbantele pe care le propune colega mea”, spune Lucian Pătrașcu, viceprimarul PSD al municipiului, într-o discuție cu HotNews, dar susține că această cheltuială nu este prevăzută în buget și nu a fost discutată în coaliția de la nivel local, din care USR nu face parte.

Primarul George Scripcaru, cel care are atribuțiile de a pune proiectele pe ordinea de zi a Consiliului Local, nu a răspuns solicitării pentru un punct de vedere, până la publicarea articolului.

Inițiatoarea proiectul caută acum să implementeze proiectul cu ajutorul unei asociații, printr-o campanie de donații publice.

„În România, peste 350.000 de adolescente nu își permit lunar produse de igienă menstruală. Vorbim de fete care lipsesc de la școală câteva zile pe lună doar pentru că nu au acces la absorbante”, a declarat, pentru HotNews, Ilinca Ghiza.

Aceasta povestește că a propus proiectul pilot pentru trei școli din Brașov, pe care le-a ales după numărul cel mai mare de burse sociale: Școala Gimnazială nr. 14 „Sfântul Bartolomeu”, Colegiul Tehnic de Transporturi și Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț”.

Consiliera locală Ilinca Ghiza, de la USR, inițiatoarea proiectului. Foto: Andrei Paul, Primăria Brașov

Primarul i-a spus „să ia un calmant”

Dacă proiectul va fi aprobat în Consiliul Local, în jur de 1.300 de fete vor primi gratuit absorbante. Costul total care să acopere dispenserele și absorbantele este de 20.000 de lei anual.

„Exact aceeași sumă a fost cheltuită recent de primar pe pin-uri și legitimații fără nicio utilitate pentru consilieri. Deci banii există, e doar o chestiune de voință politică”, a spus Ghiza.

Consiliera spune că a vorbit cu mai mulți consilieri locali și majoritatea consideră proiectul util, însă primarul George Scripcaru, singurul care poate pune proiectul în dezbatere, nu îi răspunde.

„Singurul cu care nu am reușit să vorbesc este primarul George Scripcaru, deși am cerut audiențe, nu mi-a răspuns niciodată. Ba mai mult, când am insistat, răspunsul său a fost: «Ia un calmant»”.

Viceprimar: „Trebuie să fie totuși o decizie a coaliției”

Lucian Pătrașcu, viceprimarul PSD din Brașov. Foto: Facebook / Lucian Pătrașcu

Viceprimarul PSD din Brașov, Lucian Pătrașcu, a spus într-un dialog cu HotNews că în acest moment partidul din care face parte se află într-o alianță la Brașov cu PNL, PMP și AUR. El susține că în cadrul coaliției nu s-a discutat despre proiectul USR.

„Nu blocăm absolut nimic. Pur și simplu i-am spus doamnei consilier Ilinca Ghiza să schimbe abordarea, să discute cu fiecare consilier local, să discute cu fiecare grup politic și să găsim o soluție. La acest moment, bugetul aferent anului 2025 nu sunt prevăzuți astfel de bani. Deci ca să poți să prevezi astfel de lucruri trebuie să faci o rectificare bugetară, trebuie să ai alte măsuri”, a spus acesta.

Întrebat dacă susține proiectul, a spus că „din punctul meu de vedere, n-am nicio problemă în privința asta, cu absorbantele pe care le propune colega mea”.

„Dar trebuie să fie o decizie a coaliției, că totuși noi suntem o majoritate acolo în Consiliul Local, din care USR nu face parte, cum nici noi n-am făcut parte în mandatul trecut, am fost în opoziție”, a declarat el.

În perioada 2020-2024, primarul Brașovului a fost Allen Coliban, candidat al USR.

HotNews l-a contactat pe primarul George Scripcaru, însă acesta nu a răspuns apelurilor redacției pentru a oferi un punct de vedere.

Consilier local de la PNL: „Dacă nu a fost pus pe ordinea de zi, eu ce să vă spun despre proiect?”

Cătălin Anton, consilier local în Brașov, din partea PNL: Foto: Facebook / Cătălin Anton

Întrebat dacă susține proiectul inițiat de reprezentanta USR, Cătălin Anton, un consilier local din partidul primarului – PNL, spune că nu poate vorbi despre acesta pentru că „nu l-am văzut”.

„Orice proiect care presupune dezvoltare și ar crea plus valoare este binevenit, dar el trebuie văzut, citit. Nu știu despre ce e vorba în această dispută”, a răspuns consilierul local, pentru HotNews.

Ilinca Ghiza spune că partidele din coaliția de la administrația locală blochează proiectul dintr-o „răzbunare între partide”.

„Nu există niciun argument împotriva proiectului. Singura explicație e politica măruntă, răzbunările între partide și lipsa de interes față de problemele reale ale fetelor. E revoltător să vezi că primarul și majoritatea PSD-PNL-AUR-PMP din consiliu aleg să ignore sănătatea fetelor pentru a face jocuri politice”, susține aceasta.

Ce spunea primarul Scripcaru la ultima ședință de Consiliu Local

La finalul lunii august, la cea mai recentă ședință a Consiliului Local, consiliera USR i-a cerut socoteală primarului George Scripcaru, pentru faptul că, din nou, nu a introdus proiectul său pe ordinea de zi.

„Am înțeles, știu despre ce este vorba. Am vorbit de nenumărate ori, și când m-ați oprit pe stradă”, i-a replicat edilul.

„Am decis să mergem mai departe fără sprijinul primăriei”

Consiliera locală Ilinca Ghiza spune că proiectul de care urmează să beneficieze 1.300 de eleve din Brașov va fi implementat și fără sprijinul primăriei.

„Pentru că primarul nu pare dispus nici să discute, nici să implementeze acest proiect, deși costurile sunt infime, am decis să mergem mai departe fără sprijinul primăriei. Cu ajutorul Asociației Pe Stop vom implementa proiectul la Brașov printr-o campanie de donații publice”, a declarat ea.

„Cu banii strânși de la comunitate, vom face ceea ce administrația refuză: vom pune la dispoziția elevelor produse de igienă menstruală, pentru ca niciuna să nu mai lipsească de la școală din această cauză, să nu lipsească de la activități sportive de performanță și să nu fie vreodată nevoite să folosească produse necorespunzătoare (cârpe, bucăți de haine, pampers de adult pentru mai multe zile)”, a explicat Ilinca Ghiza.

În România sunt câteva zeci de școli care oferă absorbante gratuite elevelor, conform datelor Asociației Iele-Sânziene, care derulează programul „Absorbante gratuite în școli”. Școli din sectoarele 3 și 6 din București, Craiova și Iași sunt printre cele care au implementat proiectul.