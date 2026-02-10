Primar, către Sorin Grindeanu: „Dacă veți fi întrebat de colegii mei «Păi bine, mă, nu-ți plac măsurile, dar nu votarăți împreună»?” / Răspunsul șefului PSD

Emil Drăghici, primarul independent al comunei dâmboviţene Vulcana-Băi, l-a întrebat marți, la Parlament, pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, de ce critică măsurile adoptate de Guvern, în condițiile în care partidul său face parte din coaliţie şi a votat aceste măsuri.

Grindeanu și premierul Ilie Bolojan au participat, marţi, la dezbaterea cu tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România la Palatul Parlamentului.

La finalul discursului în care l-a atacat voalat pe premierul Ilie Bolojan, cu care s-a aflat la aceeaşi masă, Emil Drăghici, care a fost susținut de PSD pentru candidatura la primărie, i s-a adresat.

„Tot ce ați spus dumneavoastră este, sigur, pe placul tuturor din sală. Dar dacă veți fi întrebat de colegii mei primari «Păi bine, mă, nu-ți plac măsurile, dar nu votarăți împreună»?”, l-a întrebat Drăghici, care este și preşedintele Asociaţiei Comunelor din România.

În replică, Sorin Grindeanu a răspuns:

„Măsurile despre care am vorbit o să vină. Avem vreun buget aprobat acum și nu știu eu? Avem pachetul de administrație aprobat și nu știu eu, domnule președinte? Sunt anumite lucruri care țin de impozitele și taxele locale și v-am spus, asta da. Sunt lucruri care pot fi corectate. Și da, susținem, cu asta am început. Sunt propuneri venite din partea colegilor de la UDMR cu care, cu parte din ele noi rezonăm. Iar celelalte vor trebui să fie văzute în bugetul din 2026”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: În ultima perioadă s-a încercat cu bună ştiinţă diabolizarea primarului

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a fost primul care a luat cuvânt la dezbaterea de la Parlament cu edilii. În discursul său, el a susţinut că, în ultima perioadă, s-a încercat, aproape prin toate mijloacele, „diabolizarea” primarului din România,

„Rezonez cu mare parte din propunerile venite dinspre UDMR, pe care le-am văzut cu toţii, tocmai de aceea aş vrea azi, aici, dacă vom putea, să facem un exerciţiu de sinceritate, să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste şi să vorbim deschis despre elefanţii din încăpere. În primul rând, ştiţi foarte bine că în ultima perioadă s-a încercat, cu bună ştiinţă şi aproape prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România. Pe scurt: dacă nu eşti dintr-o localitate în care ai miliarde de la buget, atunci aproape de fiecare dată eşti prezentat a fi incapabil, ca angajator de pile sau amante sau eşti unul dintre cei care vrei să iei fonduri de la bugetul de stat ca să le furi. Această diabolizare in corpore este însă doar o minciună comodă care exprimă, dacă vreţi, o lene morală şi intelectuală a celor incapabili să depăşească populismul ieftin”, a afirmat Sorin Grindeanu.