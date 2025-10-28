Primar de comună din Iași, reținut pentru că a bătut doi copii care au intrat în sediul primăriei pentru a merge la toaletă

Primarul George Cristea (PSD) din comuna Grozești, județul Iași, a fost reținut marți pentru 24 de ore sub acuzația că a lovit doi minori de 14, respectiv 15 ani, anunță Ziarul de Iași.

Potrivit publicației locale, cei doi copii intenționau să intre duminică în primăria comunei, în căutarea unei toalete, ceea ce a provocat supărarea edilului care i-a lovit.

„Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 26 octombrie 2025, acesta ar fi agresat fizic doi minori de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozești, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea unității administrativ-teritoriale, din comună”, precizează IPJ Iași.

El a fost reținut de poliștii din Răducăneni, fiind acuzat comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Primarul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, cu propuneri legale pentru prelungirea măsurii preventive.

Filiala locală a PNL a cerut conducerii centrale a PSD excluderea din partid a primarului Cristea, potrivit Ziarul de Iași. Reprezentanții PSD nu au avut o poziție publică.