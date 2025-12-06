Primari extraordinari. Medicul Ioan Emil Costinescu, omul care a luminat și modernizat Bucureștiul

Născut în noiembrie 1871 într-o familie înstărită, cu puternici convingeri liberale, Ioan Emil Costinescu a fost influențat asupra parcursului său de către tatăl său, Emil. Tatăl a fost, la rându-i, ministru de finanțe și unul dintre fondatorii Băncii Naționale a României, iar stațiunea Costinești poartă numele lui.

Ion Emil Costinescu a avut două mandate de primar al Bucureștiului, dar a fost și ministru al sănătății și ocrotirii sociale, în anii ‘30

Marile proiecte ale sale au fost de infrastructură și de modernizare a orașului. De exemplu, pe timpul său, Bucureștiul avea aproape 2.400 de străzi, jumătate dintre acestea nefiind iluminate.. Lui i se acordă meritul de a mări rețeaua de electricitate a orașului. Tot pe durata mandatului său, termocentrala de la Grozăvești își dublează producția, devenind producătorul principal de electricitate a Bucureștiului.

Sub administrația sa, a fost extinsă rețeaua de tramvaie electrice, fiind considerat primarul care a dezvoltat simultan rețeaua electrică și cea de transport în comun

Foto: Masezdromaderi | Dreamstime.com