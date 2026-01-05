Primăria anunță până când vor rămâne aprinse luminițele de sărbători în București. „Am decis să prelungim un pic bucuria”

Iluminatul festiv rămâne aprins până pe 12 ianuarie, pe arterele principale ale Capitalei, anunţă luni Primăria Generală, transmite Agerpres.

„Doar săptămâna aceasta vă mai puteţi bucura de magia luminiţelor din oraş! Capitala noastră a strălucit la propriu în această iarnă! Peste 7 milioane de beculeţe, organizate în peste 9.800 de echipamente de iluminat festiv, au transformat oraşul într-un tărâm de basm. Chiar dacă sărbătorile au trecut, am decis să prelungim un pic bucuria plimbărilor de seară. Astfel, iluminatul festiv rămâne aprins până pe 12 ianuarie”, se arată pe pagina de Facebook a PMB.

Principalele artere luminate festiv sunt: Bd. Aviatorilor şi Bd. Kiseleff; Calea Victoriei şi Bd. Regina Elisabeta; Bd. Magheru şi Piaţa Romană; Bd. Unirii şi Bd. Ion I.C. Brătianu; Bd. Regele Mihai I şi Bd. Lascăr Catargiu.

„Profitaţi, ieşiţi la plimbare, încărcaţi-vă cu frumos! Luminiţele de pe străzi ne dau tuturor o stare de bine, fie că suntem adulţi sau copii!”, transmite PMB.

Iluminatul festiv de sărbători s-a aprins în Capitală pe 29 niembrie. 7 milioane de becuri LED au fost puse pe principalele artere din oraș. Administraţia locală a organizat şi trei târguri de Crăciun, în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi la Opera Naţională.

Tema din acest an sub care Primăria Bucureşti a organizat evenimentele din luna decembrie este „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăieşte magia Crăciunului prin muzică” organizatorii pornind de la ideea că muzica devine „liantul afectiv al sărbătorilor, elementul care uneşte generaţii, culturi şi comunităţi”.