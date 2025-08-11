Primăria Capitalei a început să demonteze infochioşcurile lăsate în paragină. Ce va fi amenajat în loc

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că municipalitatea va demonta infochioşcurile nefuncţionale, precum şi alte obiecte de pe spaţiul public ce nu mai oferă nimic util comunităţii, în locul acestora urmând să fie amenajate puncte de plată a călătoriilor STB.

„Un lucru care mi-a sărit în ochi – și probabil și vouă – sunt infochioșcurile lăsate în paragină, niște relicve ale unor vremuri în care digitalizarea părea mai mult o idee decât o realitate. Am decis că e timpul să facem ordine. Demontăm aceste puncte de informare nefuncționale, dar si alte obiecte de pe spațiul public care nu mai oferă nimic util comunității și doar ocupă spațiu public”, scrie Stelian Bujduveanu, luni, într-o postare pe Facebook.

Potrivit primarului, acestea sunt „stricate, ruginite și abandonate” și „nu mai au ce căuta într-un oraș care vrea să fie modern, curat și funcțional”.

„Refolosim elementele utile şi amenajăm, în locul lor, puncte moderne de plată a călătoriilor STB”, a precizat Bujduveanu.