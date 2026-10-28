Primăria Capitalei anunță când se aprind luminiţele de sărbători în Bucureşti

Șase milioane de luminiţe vor împodobi în această iarnă principalele bulevarde ale Capitalei, iar compania municipală Iluminat Public Bucureşti a început, de luni seară, să monteze instalaţiile pe care le deţine deja în depozite.

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) informează miercuri, într-o postare pe Facebook, echipele de muncitori lucrează la montarea luminițelor pe timpul nopţii, ca să nu încurce traficul.

În primele două nopţi au intervenit pe bulevardul Lascăr Catargiu şi şoseaua Kiseleff şi continuă, în noaptea aceasta, pe şoseaua Kiseleff. Urmează, etapizat, următoarele bulevarde şi pieţe: şoseaua Aviatorilor, Calea Victoriei, bulevardele Regina Elisabeta, Magheru, I.C. Brătianu, Piaţa Romană şi Piaţa Constituţiei.

„Vom avea plase, șiruri de lumini, țurțuri strălucitori și globuri gigant de 80 cm diametru”, notează Primăria Capitalei în postare.

Potrivit PMB, feeria va începe în seara de 27 noiembrie, când se deschide Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei şi va dura până în ianuarie, după Sf. Ion.