Primăria Capitalei spune că sarea aruncată „în neștire” de operatorii de salubritate a accentuat gropile din oraș: „Mii și mii de tone”

Primăria Capitalei a declarat, miercuri, că „miile de tone de sare” pe care le-au folosit operatorii de salubritate în timp ce deszăpezeau străzile în această iarnă „au erodat asfaltul”, care avea deja „probleme”.

Municipalitatea a vorbit despre gropile de pe străzile Capitalei, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

„În iarna aceasta, am avut zăpadă în reprize, astfel că operatorii de salubritate, cu care primăriile de sector au încheiat contracte pentru deszăpezire, au aruncat cu mii și mii de tone de sare. În neștire! Care au erodat asfaltul și așa cu probleme. Din cauza subfinanțăŕii PMB, ani la rând nu s-au putut face investiții serioase. Doar cârpeli! Plus că aparut des fenomenul de îngheț-dezgheț”, a scris instituția.

Primăria Capitalei a spus că „multe gropi s-au format în jurul gurilor canal sau pe traseele rețelelor de utilități, unde firmele edilitare sunt obligate să intervină”.

Primăria a precizat că administrează doar 880 dintre cele 5.340 de străzi din oraș, prin Administrația Străzilor (ASB).

„Restul de 4.460 aparțin primăriilor de sector și sunt obligate să intervină ca să le asfalteze/repare. Primăria Sectorului 2, pentru că nu are acord cadru de lucrări, a dat către ASB 2 milioane de lei, ca să intervină și să repare pe toate străzile, indiferent de administrator”, a mai declarat municipalitatea.

Municipalitatea susține că, la începutul anului, ASB a lansat „un amplu program de reparații pe străzile administrate”.

„Doar luni, marți și în prima parte a zilei de astăzi a plombat 100 de gropi. Ba chiar, a decoperat și a intervenit pe anumite suprafețe cu probleme semnificative”, a conchis Primăria Capitalei.