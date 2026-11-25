Consiliul General București și-a dat acordul, miercuri, ca Primăria Capitalei să înceapă demersurile pentru contractarea a două noi împrumuturi în valoare totală de aproximativ 365 de milioane de euro.

Este vorba despre un împrumut de 350 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public și unul de 75 de milioane de lei (circa 15 milioane euro) pentru plata datoriilor către Termoenergetica. Pentru modernizarea liniilor de tramvai este al doilea împrumut de 350 de milioane de euro cerut de Primăria Capitalei în decurs de câteva luni.

Conform CGMB, împrumutul de 350 de milioane de euro aprobat miercuri vizează aceleași trei proiecte pentru care Primăria Capitalei a mai cerut finanțare și în vară:

Modernizarea a 50 de kilometri de cale dublă de tramvai, a două depouri și achiziția a 63 de tramvaie de lungimea de 36 de metri.

Modernizarea a 1,44 kilometri cale simplă pe Prelungirea Ghencea și achiziția a 16 tramvaie noi cu lungimea de 36 de metri.

Achiziția a 100 de troleibuze articulate.

Ciprian Ciucu: „Este necesar un efort financiar considerabil”

Împrumutul ar urma sa fie luat pe o perioadă de 20 de ani, iar municipalitatea intenționează să obțină garantarea finanțării de către Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor (MIGA), instituție financiară internațională membră a Grupului Băncii Mondiale.

Banii sunt necesari pentru asigurarea contribuției proprii a municipalității pentru trei proiecte care beneficiază de finanțare europeană prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027.

Circa 300 milioane de euro merg pentru a cofinanța lucrările de modernizare a liniilor de tramvai, 18 milioane de euro pentru extinderea liniei de tramvai în Prelungirea Ghencea și 31 milioane de euro pentru achiziția de troleibuze noi articulate.

Potrivit ofertei indicative transmise de MIGA, împrumutul ar urma să aibă o maturitate de până la 20 de ani, cu o perioadă de grație de 4 ani pentru rambursarea principalului. Garanția MIGA ar acoperi până la 95% din plățile programate aferente principalului, dobânzilor și altor cheltuieli eligibile.

Costul anual indicativ al garanției este de 0,75–0,80% dacă toate fondurile sunt destinate unor obiective climatice sau de 0,95–1% dacă doar jumătate dintre fonduri sunt destinate acestor obiective.

La aceste costuri se adaugă dobânda și comisioanele creditorilor. Dobânda finală nu este cunoscută, instituțiile de credit urmând să fie selectate printr-o procedură competitivă.

Consiliul General a mai aprobat, în luna iunie, contractarea unui împrumut de până la 350 de milioane de euro de la BERD, pentru aceleași trei proiecte.

„Împrumutul curent îl suplimentează pe cel anterior, valoarea celor trei proiecte (de peste 7 miliarde lei) fiind foarte ridicată. Astfel, pentru a realiza investiția este necesar un efort financiar considerabil, prin instrumente financiare complexe. În plus, băncile au limite specifice de împrumut, context în care trebuie apelat la împrumuturi multiple”, a explicat primarul general, Ciprian Ciucu, pentru HotNews.

Primăria are în vedere împrumuturi totale de până la 1,3 miliarde de euro

În oferta transmisă de MIGA, datată 18 septembrie 2026 și anexată proiectului de hotărâre, este menționată o finanțare totală de până la 1,3 miliarde de euro, în mai multe tranșe, pentru două domenii:

Transport public: modernizarea rețelei de tramvai, extinderea acesteia pe Prelungirea Ghencea și achiziția de troleibuze.

Termoficare și apă-canal: etapa a III-a a programului de modernizare a sistemului de termoficare, infrastructura de apă și canalizare, modernizarea sistemelor de energie termică, implementarea sistemului SCADA și modernizarea sistemelor de încălzire SACE.

Împrumutul de 350 de milioane de euro reprezintă prima tranșă a acestui program. Oferta MIGA are însă caracter preliminar și neobligatoriu.

15 milioane de euro, împrumut pentru plata facturilor la termoficare

De asemenea, Primăria Capitalei vrea să contracteze un împrumut de 75 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor pentru plata facturilor restante la termoficare. Împrumutul va fi contractat pe o perioadă de 10 ani, cu o perioadă de grație de 12 luni.

Municipalitatea invocă situația financiară dificilă în care se află compania Termoenergetica, din cauza restanțelor mari la plata furnizorilor de energie termică, dar și a întârzierilor în plata subvenției de către Primăria Capitalei.

Potrivit raportului de specialitate, municipalitatea înregistrează facturi scadente și neachitate în valoare de 230,8 milioane de lei către Termoenergetica, reprezentând subvenția pentru energia termică furnizată populației în perioada martie–septembrie 2026.

La această sumă se adaugă subvenția pentru octombrie, estimată la 89,4 milioane de lei.