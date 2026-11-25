Conceptul „superblocurilor” implementat la Barcelona, care presupune eliminarea traficului auto din interiorul cartierelor, va fi testat în centrul Capitalei.

Municipalitatea mai vrea să testeze și închiderea unor străzi din apropierea școlilor, timp de câteva ore, după terminarea cursurilor, dar și transformarea unor suprafețe betonate în parcuri temporare.

Primăria Capitalei nu a anunțat deocamdată în ce cartiere vor fi testate aceste proiecte.

Măsurile fac parte din proiectul european „Streets Alive – Temporary Actions for Climate Friendly Cities”. Consiliul General a aprobat, miercuri, ca Primăria Capitalei să participe la acest proiect, în calitate de lider, alături de alte șapre orașe din europene: Kavala (Grecia), Beja (Portugalia), Sofia (Bulgaria), Malmö (Suedia), Correggio (Italia) și Ungheni (Republica Moldova).

Valoarea grantului solicitat pentru cele șapte orașe este de 953.043 de euro, bugetul alocat Bucureștiului fiind de 198.900 de euro, inclusiv TVA.

Proiectul a trecut de etapa de evaluare în 28 octombrie 2026, fiind începute procedurile pentru semnarea acordului de finanțare. Durata de implementare este de 30 de luni.

În ce zonă din București va fi testat conceptul „superbloc”

Potrivit raportului de specialitate al proiectului adoptat miercuri de Consiliul General, vor fi selectate unul sau două cartiere centrale din Capitală, valorificând infrastructura deja existentă a programului „Străzi Deschise”. Aici, unde vor fi testate următoarele măsuri:

„Superbloc” la nivel de cartier: „redirecționarea traficului de tranzit către bulevardele perimetrale, prin filtre modale, intersecții dirijate și marcaje tactice, amenajarea unor mici spații de relaxare în locul parcărilor auto (parklet-uri), parcări pentru biciclete și spații verzi”.

„Strada școlii”: închiderea unei străzi din apropierea unei școli timp de câteva ore după terminarea cursurilor, astfel încât copiii să se poată juca în siguranță.

Parcuri temporare și „refugii climatice”: transformarea suprafețelor betonate puțin utilizate în spații verzi temporare, cu zone de umbră, arbori în containere, sisteme de pulverizare a apei și mobilier urban.

„Organizarea unor activități culturale pentru a crește gradul de acceptare a schimbărilor de către populație”.

Primăria Capitalei spune că înainte de implementarea acestor măsuri va fi făcut un studiu social, urmând să fie întrebați bucureștenii.

De asemenea, vor fi instalați senzori pentru monitorizarea calității aerului și dispozitive de contorizare a traficului, pentru a evalua impactul intervențiilor.

Proiecte pilot

„Proiectul Streets Alive își propune să reunească 7 orașe europene pentru a testa intervenții stradale temporare, coridoare de-a lungul malurilor apelor, înverzire tactică și spații publice de tip pop-up, ca instrumente pentru o schimbare urbană prietenoasă cu clima și centrată pe oameni.

Partenerii urmăresc să facă schimb de metodologii, să co-proiecteze proiecte pilot împreună cu comunitățile și să transforme experimentele pe termen scurt în politici durabile de mobilitate și climă.

Prin testarea unor intervenții rapide și reversibile (filtre modale, parklet-uri, străzi arondate școlilor, parcuri temporare și refugii climatice), proiectul demonstrează la scară redusă și cu costuri mici cum poate fi reconfigurat spațiul în favoarea pietonilor, a copiilor și a calității vieții urbane, valorificând infrastructura deja existentă a programului „Străzi Deschise”, scrie în raportul proiectului adoptat de Consiliul General.

Rezultatele proiectelor pilot vor fi integrate ulterior în strategia permanentă de mobilitate și investiții climatice a Bucureștiului și vor pregăti terenul pentru viitoare cereri de finanțare prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), destinate acțiunilor climatice și de mobilitate.

Modelul „superbloc” implementat de Barcelona

Conceptul de „superblocuri” a fost popularizat de Barcelona și presupune reorganizarea circulației în interiorul unor grupuri de cvartale, astfel încât traficul auto de tranzit să fie redirecționat către arterele principale, situate la periferia acestora.

În interiorul „superblocurilor” este permis în continuare accesul auto local, însă cu viteză redusă, iar o parte din spațiul ocupat anterior de mașini este redat pietonilor și bicicliștilor. Fostele parcări și intersecții sunt transformate în spații verzi, locuri de joacă, zone de relaxare și socializare, cu arbori, bănci și mobilier urban.

Modelul a fost prezentat de Organizația Mondială a Sănătății ca un model de bună practică.

Conceptul datează din anii ’80, când a fost propus de Salvador Rueda, însă multă vreme nu a beneficiat de suficient sprijin pentru a fi implementat sub forma unui program la nivelul orașului, fiind considerat o idee destul de radicală.

Primele intervenții de acest tip au fost realizate în anii ’90 în cartierul Ciutat Vella și în 2005 în cartierul Vila de Gràcia. În 2016, în timpul mandatului primarului Ada Colau, Primăria Barcelonei a început un program mai amplu de implementare a conceptului. Modelul a inspirat și alte orașe europene, printre care Vitoria-Gasteiz (Spania) și Lyon (Franța).

În septembrie 2021, un raport al Agenției de Sănătate Publică din Barcelona (ASPB), elaborat cu sprijinul Partnership for Healthy Cities, a arătat că proiectul „superblocurilor” a dat rezultate. Agenția a realizat evaluarea pe parcursul a trei ani, analizând rezultatele sondajelor făcute în rândul locuitorilor din Sant Antoni, Poblenou și Horta, pentru a identifica beneficiile asupra sănătății, schimbările în ceea ce privește activitatea fizică și modul în care comunitățile utilizează spațiile publice nou amenajate. Au fost efectuate și măsurători ale calității aerului, pentru a cuantifica beneficiile asupra mediului.

Rezultatele au arătat o reducere a poluării atmosferice în „superblocul” amenajat în jurul pieței centrale Sant Antoni din Barcelona. Mai exact, concentrația de dioxid de azot (NO₂) a scăzut cu 25%, iar cea de particule în suspensie (PM10) cu 17%, ambii poluanți fiind cunoscuți pentru efectele nocive asupra sănătății.

Peste 60% dintre persoanele chestionate în„ superblocul” din cartierul Horta au spus că se simt mai confortabil atunci când merg pe jos pe străzile mai înguste din interiorul acestuia și au considerat că accesibilitatea pentru persoanele cu cărucioare pentru copii și pentru cele cu mobilitate redusă s-a îmbunătățit.