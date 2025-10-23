Primăria condusă de Robert Negoiță, amendată pentru lucrări neautorizate lângă Parcul IOR, după un control al Gărzii de Mediu

Lucrări fără aviz făcute de Primăria Sectorului 3 lângă Parcul IOR din Capitală. Garda de Mediu a amendat instituția. Sursă foto: Garda Națională de Mediu

Garda de Mediu București a amendat Primăria Sectorului 3, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, după un control făcut în urma unor sesizări primite de la cetățeni privind niște lucrări în zona Parcului IOR din Capitală.

Comisarii au mers să verifice zona parcării de pe strada Lotrioara, aflată în proximitatea parcului, unde au constatat mai multe nereguli în privința protejării spațiului verde.

„Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București au efectuat un control în Parcul IOR, după primirea unor sesizări privind lucrările desfășurate în zona limitrofă parcării de pe strada Lotrioara. În teren, echipa GNM a constatat:

îndepărtarea gardului metalic care separa parcarea de zona verde a parcului;

decopertarea asfaltului pe o lățime de aproximativ 80–100 cm;

începerea lucrărilor de amenajare a unui trotuar care delimitează parcarea de zona verde”, a transmis Garda de Mediu.

Conform sursei citate, reprezentanții instituției responsabile cu desfășurarea lucrărilor nu au putut prezenta documentele necesare care să ateste respectarea obligațiilor de mediu.

Primăria Sectorului 3, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, a fost sancționată cu o amendă de 50.000 de lei, a declarat, pentru HotNews, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan.

De asemenea, comisarii Gărzii de Mediu au avertizat instituția aflată în subordinea primăriei conduse de Robert Negoiță că va putea continua lucrările doar după obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare. De asemenea, i-a fost pus în vedere că trebuie să ia „măsuri pentru conservarea și protejarea spațiului verde” și „menținerea zonei funcțională și sănătoaseă, în beneficiul comunității”.

Investigație Recorder despre asfaltările unor drumuri din Sectorul 3

Potrivit unei recente investigații Recorder, la ordinul primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz.

Drumurile au fost construite pentru a deservi ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brățării, din estul Bucureștiului, potrivit anchetei Recorder.

Primăria Sectorului 3 n-a avut avize din partea Transgaz, care a notificat administrația locală încă de la începerea lucrărilor.

Negoiță a trecut însă și peste legi, și peste notificările Transgaz și a dat ordin ca șoselele să fie construite peste magistrale, notează Recorder, adăugând că Transgaz a și dat în judecată Primăria Sectorului 3 anul acesta.

Un om din interiorul Primăriei Sectorului 3 a spus pentru Recorder că Negoiță a sfidat cu bună știință avertismentele specialiștilor.

„Interesele lui sunt mai importante decât orice altceva în sector”, spune avertizorul de integritate. Acesta a acceptat să vorbească doar sub protecția anonimatului, de teama răzbunării primarului PSD despre care a spus că nu-l atinge nicio instituție a statului.