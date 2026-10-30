Primăria din România unde jumătate dintre angajați sunt rude între ei sau cu aleșii locali

Din cei 30 de oameni angajați ai Primăriei Mogoșești, județul Iași, 15 sunt soți, copii, veri, frați, nepoți sau fini ai primarului PSD Ionel Baraboi, ai secretarului general Mariana Anton, ai unor consilieri locali sau ai fostului primar PSD Ștefan Maftei, relatează publicația locală Reporter de Iași.

Mogoșești este o comună în județul Iași formată din satele Budești, Hadâmbu, Mânjești și Mogoșești. Populația comunei Mogoșești este de 4.706 locuitori, potrivit datelor din recesământul pe 2021 publicate pe site-ul primăriei.

Actualul primar este Ionel Baraboi (PSD), care a fost consilier local înainte. Soția primarului este inspector la asistență socială, iar fiul este inspector la taxe și impozite.

Nepoata și finul fostului primar PSD Ștefan Maftei, care a condus comuna 16 ani, lucrează la starea civilă și la registrul agricol. Maftei și-a angajat un fiu consilier personal, iar celălalt i-a fost viceprimar. Pentru angajarea fiului a primit, în 2020, un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei.

Doi veri ai soțului secretarului general, Mariana Anton, și soțiile altor doi veri lucrează, de asemenea, în Primăria Mogoșești.

De asemenea, contabila Primăriei e soția inspectorului de la agenția care dă subvențiile agricole (APIA).

Niciunul din acești angajați nu a fost afectat de reducerile de personal solicitate de către guvern, potrivit documentării făcute de Reporter de Iași. Publicația locală scrie că atunci a fost desființat postul unei persoane cu șapte luni înainte ca ea să iasă la pensie.

Salariile brute din Primăria Mogoșești pleacă de la 4.506 lei – pentru postul de arhivar – la 16.905 lei cât primește primarul.