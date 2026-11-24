Primăria Sectorului 3 reduce de la aproape 169 de milioane de lei la 148,5 milioane de lei valoarea investiției pentru amenajarea noului parc de pe strada Brățării și cere Primăriei Capitalei permisiunea de a declanșa procedura de expropriere, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Consiliului Local Sector 3.

Diferența provine aproape în totalitate din reevaluarea prețurilor terenurilor private care urmează să fie expropriate pentru amenajarea parcului. Valoarea acestora, pe anumite categorii de teren, a fost aproape înjumătățită, la doar două săptămâni de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției.

Astfel, dacă pe 11 noiembrie Consiliul Local Sector 3 a aprobat o valoare a despăgubirilor pentru exproprieri de circa 90,5 milioane de lei, acum suma a scăzut la 70,6 milioane de lei.

Potrivit raportului de specialitate aferent proiectului de hotărâre, diferența provine din:

Eliminarea din coridorul de expropriere a trei imobile – două pentru care au fost emise autorizații de construire pentru blocuri cu 3 etaje și un teren de 16 mp, fără carte funciară, de pe Drumul Gura Putnei. Valoarea despăgubirilor scade astfel cu circa 754.000 de lei. Nu se mai expropriază 35 de imobile, ci doar 32.

Încadrarea imobilelor de pe strada Brățării într-o altă zonă valorică din studiul de piață al Camerei Notarilor Publici București pentru anul 2026. Valoarea despăgubirilor scade astfel cu 19,2 milioane de lei.

Noile prețuri calculate pentru Parcul Brățării. Foto: Primăria Sector 3

Cum explică Primăria Sectorului 3 reducerea valorii terenurilor

Potrivit documentației, în cazul străzii Brățării există o neconcordanță între lista străzilor și harta zonelor valorice din studiul de piață al Camerei Notarilor Publici București pentru anul 2026.

Astfel, dacă potrivit listei străzilor valoarea unui metru pătrat de teren liber este de 327 de euro, potrivit încadrării de pe hartă aceasta este de 167 de euro.

Evaluatorul a ales cea de-a doua variantă, motivând că harta permite o localizare mai precisă a amplasamentului și că străzile din jur sunt încadrate în zone valorice similare.

„Toate imobilele din coridor sunt situate pe aceeași fâșie de teren, cu aceleași caracteristici: teren în cea mai mare parte liber, neamenajat, în zonă cu funcțiune preponderent industrială în trecut”, se arată în raportul de specialitate.

Potrivit documentului, încadrarea terenurilor de pe strada Brățării în zona valorică indicată în lista străzilor ar fi dus la o valoare a acestora aproape dublă față de cea a terenurilor de pe Drumul Gura Putnei, fără o diferență reală între ele.

Reevaluarea vizează 13 imobile, cu o suprafață totală de 18.310 mp, reprezentând circa 29% din suprafața care urmează să fie expropriată.

La valoarea imobilelor stabilită potrivit studiului de piață, de circa 54,3 milioane de lei, se adaugă o sumă de 16,3 milioane de lei, reprezentând prejudiciul cauzat proprietarilor prin expropriere, estimat de evaluator la 30% din valoarea imobilelor.

Cum va arăta noul parc

Primăria Sectorului 3 vrea să amenajeze un parc nou, de aproximativ cinci hectare, de-a lungul străzii Brățării, între Drumul Gura Făgetului și Drumul Gura Arieșului. Consiliul Local Sector 3 a aprobat pe 11 noiembrie studiul de fezabilitate și indicatori tehnico-economici aferenți proiectului. Proiectul include și amenajarea unor drumuri perimetrale de 1,4 hectare.

Parcul va avea o lungime de aproximativ un kilometru și va fi amenajat sub forma unui parc liniar, cu alei pietonale, piste de biciclete, locuri de joacă, terenuri de sport, zone de fitness în aer liber, zone de relaxare, țarc pentru câini și bazine de retenție a apei pluviale, pentru udarea spațiilor verzi.

Pentru realizarea investiției, Consiliul Local Sector 3 solicită Consiliului General al Municipiului București declanșarea procedurii de expropriere a 32 de imobile proprietate privată, cu o suprafață totală de 62.634 mp.

Pe amplasamentul viitorului parc trec însă și conducte de transport al gazelor naturale ale Transgaz. Documentația va fi transmisă Consiliului General după obținerea avizului favorabil al Transgaz și elaborarea unei analize de risc și a unui studiu de coexistență.

Durata de implementare a proiectului este estimată la 30 de luni, din care 18 luni pentru execuția lucrărilor. Investiția va fi finanțată din bugetul local al Sectorului 3.

Proiectul de a face un parc pe strada Brățării aparține viceprimarului Adrian Cocoș (PSD).