Primăria Capitalei se asociază cu Primăria Sectorului 6 pentru finanțarea în comun a lucrărilor de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea, între strada Brașov și terminalul tramvaiului 41.

Consiliul General a aprobat miercuri protocolul de asociere între Primăria Capitalei și cea a Sectorului 6. Aceasta din urmă va contribui cu 20 de milioane de lei pentru lucrările de lărgire a Prelungirii Ghencea. Suma va fi virată integral, într-o singură tranșă, în contul Primăriei Capitalei.

Un proiect vechi de aproape 20 de ani, lucrările la lărgirea Prelungirii Ghencea au început în 2019, dar au fost blocate anul următor din lipsă de fonduri. Șantierul a fost redeschis în toamna lui 2021

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Care e valoarea actualizată a proiectului

Valoarea totată actualizată a investiției de lărgire a Prelungirii Ghencea este de 790 milioane lei fără TVA, iar Primăria Capitalei mai are de executat lucrări în valoare de 340 milioane lei.

Municipalitatea recunoaște în raportul de specialitate că, pe fondul diminuării veniturilor bugetare locale, nu a identificat suficiente resurse financiare pentru finalizarea investiției. Acesta este și motivul asocierii cu Sectorul 6.

Practic pentru finalizarea lucrărilor, Primăria Generală trebuie să mai găsească 320 de milioane de lei.

Proiectul de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea prevede:

Lărgirea la patru benzi între strada Brașov și Centura București;

Realizarea unei linii duble de tramvai;

Amenajarea de trotuare și piste pentru biciclete;

Modernizarea iluminatului public și a rețelelor de apă și canalizare;

Construirea unui nod intermodal cu parcare supraetajată în zona pasajului Domnești;

Lărgirea la patru benzi a Bulevardului Ghencea, până la terminalul tramvaiului 41, cu păstrarea liniei existente

Când spune Primăria Capitalei că va termina lucrările

Lucrările de lărgire a Prelungirii Ghencea ar urma să fie finalizate integral în septembrie 2028, la nouă ani de la deschiderea șantierului și la șapte ani de la termenul inițial de finalizare, potrivit celui mai recent calendar de execuție, publicat de Primăria Capitalei, pe 23 octombrie 2026.

Pe tronsonul cuprins între strada Brașov și strada Râul Doamnei, linia de tramvai ar urma să fie finalizată la începutul anului 2027, iar lucrările la infrastructura rutieră în vara anului 2028.

Pe tronsonul dintre Râul Doamnei și Valea Oltului, atât linia de tramvai, cât și infrastructura rutieră ar urma să fie gata în vara anului 2027, pe porțiunea cuprinsă între Valea Oltului și strada Mărăcineni, până la finalul anului 2027.

Tot până la finalul anului 2027 ar urma să fie terminate lucrările pe tronsonul dintre strada Mărăcineni și parcarea de tip park&ride din zona pasajului Domnești.

Lucrările la tronsonul dintre terminalul tramvaiului 41 și strada Brașov ar urma să fie finalizate în vara anului 2028, iar cele la bucla de întoarcere a tramvaiului din zona parcării, în septembrie 2028.

Potrivit celor mai recente informații privind stadiul lucrărilor, comunicate de Primăria Capitalei pe 16 noiembrie 2026, șina de tramvai a fost montată integral pe tronsonul dintre strada Brașov și Râul Doamnei. Pe celelalte tronsoane se lucrează la relocarea și modernizarea rețelelor de utilități, la infrastructura liniei de tramvai, la asfaltarea carosabilului și la amenajarea trotuarelor.

Municipalitatea anunța la jumătatea lunii noiembrie că pe șantier lucrează 72 de muncitori, urmând ca numărul acestora să crească la peste 100, și că lucrările vor continua și pe parcursul iernii. Potrivit Primăriei Capitalei, ploile abundente din ultima perioadă au îngreunat desfășurarea lucrărilor.

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Primul contract pentru lărgirea străzii Prelungirea Ghencea, care avea o singură bandă pe sens, a fost atribuit în noiembrie 2007, în mandatul primarului general Adriean Videanu. Contractul, în valoare de 135 de milioane de lei, a fost atribuit asocierii Alpine Bau – Search Corporation, însă a fost ulterior reziliat din cauza intrării în faliment a constructorului.

Lucrările de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea au început în septembrie 2019, în mandatul primarului Gabriela Firea, și aveau termen de finalizare septembrie 2021, după atribuirea unui nou contract de execuție către Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane. Valoarea acestuia era de 411 milioane lei (circa 87 milioane euro). La momentul respectiv, valoarea totală a investiției, inclusiv exproprierile, era estimată la circa 122 de milioane de euro.

Proiectul prevedea modernizarea arterei pe o lungime de aproximativ 6 km, între terminalul tramvaiului 41 și Șoseaua de Centură, lărgirea la două benzi pe sens, realizarea unei linii duble de tramvai, amenajarea de trotuare și piste pentru biciclete, dar și construirea unui nod intermodal cu o parcare de tip park&ride în zona Domnești.

Lucrările au fost blocate aproape un an, în perioada 2020–2021, din cauza problemelor financiare ale Primăriei Capitalei. În septembrie 2021, când șantierul a fost redeschis, primarul general Nicușor Dan a anunțat că întreaga investiție va fi finalizată în vara anului 2023. La finalul anului 2022 era însă aproape gata doar tronsonul dintre strada Brașov și Râul Doamnei, fără linia de tramvai.

În mai 2024 a fost deschisă circulația pe patru benzi și pe tronsonul din fața stadionului Ghencea.

În aprilie 2024, Primăria Capitalei a atribuit asocierii Bog’Art – Concelex un contract în valoare de 336 de milioane de lei pentru finalizarea investiției, inclusiv realizarea liniei de tramvai și a parcării de tip park&ride. Durata de proiectare și execuție prevăzută în contract era de 28 de luni. Motivul: compania municipală nu avea forța necesară să termine tot proiectul.